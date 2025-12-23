El Instituto de Estudios Campogibraltareños, organismo autónomo de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ha celebrado este martes la segunda edición del concierto Navidad en la Almoraima II, una cita cultural de primer nivel que tiene lugar en la Iglesia del Convento de la Almoraima, dentro del Parque Natural de los Alcornocales.

El evento estuvo protagonizado por la Orquesta Andaluza, grupo residente del Festival Andalmus, y coordinado por la Sección Cuarta del Instituto de Estudios Campogibraltareños, bajo la dirección artística de Javier López Escalona.

El programa incluyó obras de Luigi Boccherini —cuyo séptimo descendiente asistió al evento—, Vivaldi, Albéniz, Tárrega, así como villancicos populares.

La Orquesta Andaluza se distingue por su enfoque en el rescate y puesta en valor de la música española, especialmente andaluza, interpretando obras poco conocidas de compositores como Jerónimo Jiménez o Jesús de Monasterio. Se trata de una formación de pequeño formato, sin director, que busca revivir la tradición musical local y ofrecer una experiencia única a los espectadores.

Con el apoyo institucional del Instituto de Estudios y la Diputación de Cádiz, esta iniciativa consolida su segunda edición, destacando tanto por su calidad musical como por su singularidad, al combinar patrimonio, historia y música en un entorno natural excepcional.