Castellar recupera su emblemática escultura del caballo

Castellar de la Frontera vuelve a contar con uno de sus símbolos más reconocibles: el monumento al caballo que preside una de las rotondas de acceso al municipio. La nueva obra sustituye a la escultura destruida en 2022 como consecuencia de actos vandálicos que impidieron su restauración, un episodio que dejó a la localidad sin una de sus imágenes más icónicas.

Gracias a una inversión de 18.000 euros aportados por la Diputación de Cádiz, el municipio chisparrero recupera este referente visual, muy presente en el imaginario colectivo de vecinos y visitantes. La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, encabezó el acto oficial de inauguración junto al alcalde de Castellar, Adrián Vaca, y los autores de la obra —Sergio González Kiki y Pablo Fernández Pujol. Decenas de vecinos se acercaron también para presenciar el descubrimiento de la nueva escultura.

La pieza, como su anterior versión, ha sido diseñada por los mismos artistas. En esta ocasión, la nueva escultura está realizada en cobre, un material más resistente y duradero que la fibra de carbono utilizada anteriormente. Con ello se garantiza que el monumento pueda perdurar en el tiempo y se reduzca el riesgo de deterioro.

Durante su intervención, Almudena Martínez destacó el valor de la obra y la importancia de que haya sido creada por artistas de la provincia: uno de Castellar y otro de Cádiz. Afirmó que este proyecto es un ejemplo del talento local, especialmente en un momento en el que Jerez aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura. “Al restaurar este símbolo, recuperamos una parte del alma de Castellar y embellecemos un punto estratégico de su paisaje urbano”, señaló.

La rotonda del caballo representa la dualidad entre el pasado y el presente de Castellar de la Frontera y sirve habitualmente como referencia para indicar el camino hacia el Castillo de Castellar Viejo. La reposición de este monumento permite que la localidad recupere una señal distintiva que muchos vecinos y visitantes echaban en falta.

Esta actuación forma parte de la estrategia de apoyo de la Diputación a los ayuntamientos más pequeños. La institución provincial recuerda que este año ha destinado 1,3 millones de euros a Castellar para planes de cooperación con ayuntamientos, obras y servicios, proyectos culturales, iniciativas turísticas o actuaciones de transición ecológica, entre otros programas.

Martínez subrayó que estar sobre el terreno es clave para conocer las necesidades reales de los municipios y reiteró el compromiso de la Diputación con Castellar, asegurando que seguirá colaborando en los futuros proyectos que impulse el Ayuntamiento.