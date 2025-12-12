Castellar desbloquea su gran proyecto de vivienda: el Ayuntamiento compra el 13% del suelo que permitirá una primera fase 100% pública

El Ayuntamiento de Castellar de la Frontera ha dado este viernes un paso decisivo para impulsar la primera gran promoción de vivienda protegida en Castellar Norte. El alcalde, Adrián Vaca, ha anunciado la inminente compra del 13% de los terrenos necesarios para completar la primera unidad de ejecución del sector SUNS 1, una pieza clave que permitirá que la fase inicial del proyecto sea 100% pública.

La operación, acordada con la familia Marín, propietaria de la parcela colindante al suelo municipal ya disponible, desbloquea un desarrollo largamente esperado en el municipio. La adquisición —que se formalizará a través del procedimiento marcado por la Ley de Contratos del Sector Público— permite al Ayuntamiento hacerse con el total del suelo exigido para aplicar subvenciones públicas directamente a la urbanización, una condición imprescindible que impide que terceros se beneficien de fondos públicos.

“Este acuerdo es una prueba de nuestro compromiso firme, fruto de muchísimas horas de gestión y desvelos, para resolver la urgente necesidad de vivienda en nuestro municipio”, destacó el alcalde, que subrayó que el objetivo es “que las futuras promociones sean asequibles para nuestros jóvenes y familias demandantes”.

Un movimiento clave para abaratar las futuras viviendas

La compra del 13% no es un gesto administrativo, sino una estrategia para garantizar que las ayudas previstas puedan sufragar la urbanización completa de esta primera fase. “El objetivo primordial es reducir el precio final de la vivienda para el comprador, al no tener que imputar este gasto a la promoción”, explicó Vaca.

El Ayuntamiento ha agradecido públicamente a la familia Marín su disposición y colaboración para cerrar el acuerdo, que permitirá avanzar sin obstáculos en la tramitación del proyecto.

Trámites en marcha y un calendario ambicioso

Mientras se ultima la adquisición, el equipo técnico municipal ya trabaja en paralelo en los procedimientos necesarios para arrancar la urbanización:

El plan de reparcelación , que organizará formalmente la primera unidad de ejecución, se llevará a aprobación en las próximas semanas.

, que organizará formalmente la primera unidad de ejecución, se llevará a aprobación en las próximas semanas. El proyecto de urbanización , que se desarrolla con la asistencia técnica de la Diputación de Cádiz y del personal técnico de Jimena, avanza de manera coordinada.

, que se desarrolla con la asistencia técnica de la Diputación de Cádiz y del personal técnico de Jimena, avanza de manera coordinada. Se han contratado asistencias técnicas externas para el levantamiento topográfico y el estudio geotécnico, indispensables para perfilar el proyecto definitivo.

El desarrollo se ha diseñado por fases. Si se cumplen los plazos previstos, la primera unidad de ejecución —la fase inicial del sector Castellar Norte— podrá comenzar a urbanizarse con las subvenciones previstas para 2026.

Vaca señaló que Castellar parte con “una situación de ventaja” respecto a otros municipios, ya que el Ayuntamiento ha tramitado previamente un Plan de Sectorización y una Ordenación Pormenorizada con rango de Plan Parcial, documentos esenciales para optar a este tipo de financiación. “Ese trabajo previo nos permite ser beneficiarios antes que otros municipios”, afirmó.

Un proyecto estratégico para el futuro del municipio

La gestión municipal garantiza un marco legal sólido para la inversión pública y refuerza la viabilidad económica de la vivienda asequible, ya que los fondos públicos absorberán el coste de la urbanización, un factor determinante en el precio final de las viviendas protegidas.

Además, el proyecto se beneficiará de la futura cesión de suelo a la Diputación, lo que refuerza el respaldo institucional al desarrollo.