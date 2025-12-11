La Diputación de Cádiz contrata las obras de la carretera del castillo de Castellar tras años de reivindicaciones

El Ayuntamiento de Castellar de la Frontera ha anunciado el inicio inminente de las obras de mejora de la carretera CA-9201, el enlace fundamental que conecta La Almoraima con el castillo de Castellar. Se trata de una intervención largamente esperada por el municipio, después de años de reivindicaciones y de que la licitación prevista para 2023 quedara finalmente desierta. Tras la adaptación del proyecto a las nuevas necesidades, la Diputación de Cádiz ha dado luz verde a la contratación de unos trabajos considerados esenciales para la seguridad y la movilidad en la zona.

El alcalde Adrián Vaca ha agradecido la “disposición y compromiso” de la Diputación de Cádiz para desbloquear finalmente esta actuación, subrayando que se trata de “una obra importante para el municipio y prioritaria para los vecinos del castillo”, quienes llevan tiempo reclamando mejoras en el firme y en los accesos.

La empresa Eiffage Infraestructuras SA será la encargada de ejecutar la obra, que cuenta con un presupuesto de 208.337 euros. A la licitación concurrieron cuatro empresas, lo que demuestra, según el Ayuntamiento, “el interés por una intervención vital para la red viaria del entorno”.

Los trabajos incluirán una reparación del firme y la eliminación de grietas entre los puntos kilométricos 4,5 y 4,7, además del reemplazo de la barrera del viaducto. También se actuará de manera integral en el tramo comprendido entre los kilómetros 8,075 y 8,125, donde un deslizamiento previo provocó daños en el firme, en la iluminación y en el drenaje. En esta zona se desmontarán las luminarias afectadas y se ejecutará una nueva plataforma acompañada de un muro de escollera y un terraplén, además de reponer el firme, el alumbrado, la señalización y las marcas viales.

Asimismo, se contempla la reparación de blandones y bermas, así como la ampliación de la sección en varias curvas para aumentar la seguridad entre los kilómetros 0 al 3 y 5 al 7. En el kilómetro 3, la actual barandilla será sustituida por una barrera de seguridad tipo bionda, cumpliendo así con los estándares actuales de protección.

Estas actuaciones se integran en el Plan de Inversiones 2025-2027 para carreteras de la Diputación de Cádiz y dan respuesta directa a las demandas planteadas por el Ayuntamiento y por los habitantes del castillo de Castellar, que han insistido en la urgencia de mejorar la vía por motivos de seguridad y accesibilidad.