Cádiz será el epicentro mundial del turismo rural durante la asamblea internacional de los Pueblos Más Bonitos del Mundo 2026

La provincia de Cádiz ya marca en rojo una fecha histórica: del 20 al 24 de mayo de 2026 será sede de la Asamblea Internacional de los Pueblos Más Bonitos del Mundo, un evento que convertirá al territorio gaditano en referencia mundial del turismo rural, patrimonial y sostenible.

El anuncio se ha hecho público tras la XIII Asamblea Nacional celebrada este fin de semana en Santillana del Mar (Cantabria), donde han participado los alcaldes de los cinco municipios gaditanos integrados en la asociación española: Castellar de la Frontera, Grazalema, Setenil de las Bodegas, Vejer de la Frontera y Zahara de la Sierra. Adrián Vaca, Carlos Javier García y Santiago Galván —regidores de Castellar, Grazalema y Zahara— fueron los encargados de confirmar oficialmente la fecha del encuentro internacional, que este año vuelve a España tras la anterior edición, organizada por Francia.

Será la segunda vez en la historia que la Asamblea Internacional recala en España, y Cádiz se prepara para recibir a delegaciones de asociaciones nacionales de lugares tan diversos como Francia, Italia, Japón o Canadá, además de otros países adheridos a la Federación de los Pueblos Más Bonitos del Mundo.

Los cinco ayuntamientos gaditanos, impulsores de una candidatura conjunta que ya ha sido calificada como “un éxito rotundo”, subrayan que disponer de una fecha cerrada permite avanzar en la planificación de un programa detallado, diseñado para mostrar al mundo la riqueza patrimonial y paisajística del interior de Cádiz. El objetivo: situar a la provincia en el mapa internacional del turismo rural de calidad y reforzar su imagen como destino singular, auténtico y sostenible.

La celebración de esta Asamblea representa, además, una oportunidad única de promoción global de la cultura, la gastronomía y la identidad de los pueblos gaditanos, así como una plataforma para reivindicar el papel clave del mundo rural en la lucha contra la despoblación y en la construcción de modelos de desarrollo equilibrados.