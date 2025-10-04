Fotos del Festival Open Arts en el Castillo de Castellar

El Castillo de Castellar vive este fin semana el Open Arts con una agenda repleta de propuestas que invitan a sumergirse en el arte en todas sus formas. Diez espacios distintos acogen las obras de 17 artistas, acompañados de espectáculos en vivo, talleres y visitas que han transformado la fortaleza medieval en un auténtico hervidero de creatividad.
La cita ha arrancado este sábado con la apertura de talleres y galerías. Al mediodía los más pequeños han experimentado con los pinceles en un taller de pintura infantil en la Plaza de Armas. Para la tarde está prevista una visita guiada teatralizada por el castillo, seguida por un taller de toniza a cargo de Miguel de la Airosa. El broche nocturno llegará en la Plaza Salvador con el concierto de Diego Valdivia y su sexteto a partir de las 20:30.
