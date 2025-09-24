Un equipo móvil de la Policía Nacional tramitará el DNI una vez al mes en Castellar

Una vez al mes, la Policía Nacional atenderá a los ciudadanos de Castellar en servicios de tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en un equipo móvil que se trasladará hasta el municipio chisparrero. El Vehículo Integral de Documentación de la Policía Nacional (VICOC) comenzará a ofrecer este servicio el próximo 20 de octubre, en la Plaza de Andalucía.

Las personas residentes en el municipio que tengan que renovar u obtener el Documento Nacional de Identidad o pasaporte podrán solicitar hacerlo en este equipo móvil. El Consistorio destaca que el pago de las tasas en este caso se deberá hacer en efectivo y con el importe justo.

"Con el objetivo de acercar a las vecinas y vecinos del municipio esta importante gestión, hemos conseguido el compromiso del Ministerio del Interior de que la expedición y renovación del DNI y pasaporte se pueda realizar en Castellar de la Frontera", ha señalado Adrián Vaca, alcalde de la localidad.

Las personas interesadas deben presentar su solicitud en el registro del Ayuntamiento. La propia alcaldía acordará telefónicamente con los solicitantes el día y el horario de atención, y facilitará el listado de citas a la Policía Nacional, que atenderá a la ciudadanía en horario de 9:00 a 14:30. El servicio, en principio, se prestará con periodicidad mensual, aunque se podrá ajustar en el futuro en función de la demanda.

Los requisitos para las expediciones de documentación se pueden consultar en la web http://interior.gob.es.