Antonio Torremocha presenta 'El Convento de la Almoraima', un viaje histórico por uno de los enclaves más singulares del Campo de Gibraltar

El historiador y escritor Antonio Torremocha Silva ha presentado este viernes su última obra, El Convento de la Almoraima, un nuevo número de los Cuadernos del Instituto de Estudios Campogibraltareños, serie coordinada por Ángel J. Sáez. El acto ha tenido lugar en el marco del mercado artesanal que se celebra hasta el domingo en torno al Convento chisparrero.

El acto, en el que participaron el autor, el director del IECG, Eduardo Briones; el director de la finca La Almoraima, Emilio Romero, y el alcalde de Castellar, Adrián Vaca, reunió a vecinos, estudiosos y amantes del patrimonio que quisieron acompañar al autor en un recorrido por la historia, el arte y los secretos de este convento del siglo XVII, uno de los edificios más emblemáticos del Campo de Gibraltar. Con su habitual equilibrio entre rigor académico y sensibilidad narrativa, Torremocha desgranó los orígenes, transformaciones y relevancia cultural de este espacio singular.

Emilio Romero, Antonio Torremocha, Adrián Vaca y Eduardo Briones, durante la presentación. / Andrés Carrasco

Durante la presentación, Torremocha destacó la singularidad del Convento de la Almoraima, hoy convertido en hotel y antiguo monasterio de los frailes mercedarios descalzos. Fundado en el siglo XVII y transformado en el siglo XIX en casa-palacio de los duques de Medinaceli, el edificio se alza en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, rodeado de alcornoques, quejigos, riberas y bosques galerías, en el corazón del Campo de Gibraltar.

El autor subrayó también el valor artístico de su recoleta iglesia conventual, donde se conserva el mejor conjunto de arte barroco del Campo de Gibraltar, con obras procedentes de las escuelas sevillana, granadina y madrileña de los siglos XVII y XVIII.

La obra supone una nueva aportación de Torremocha al conocimiento del patrimonio campogibraltareño, y una invitación a contemplar la Almoraima no solo como un espacio natural, sino también como un enclave histórico y espiritual de primer orden.

Colaborador habitual del diario Europa Sur, Antonio Torremocha es licenciado en Filosofía y Letras y Doctor en Historia Medieval. Su trayectoria profesional abarca la docencia en Bachillerato y en la UNED como profesor tutor de Historia Medieval, además de haber dirigido el Museo Municipal de Algeciras, impulsando desde allí numerosos estudios sobre la historia y el patrimonio local.

Académico de Número de la Academia Andaluza de la Historia y miembro de varias instituciones de prestigio, ha centrado su labor investigadora en la historia de al-Ándalus y la Reconquista, combinando sus amplios conocimientos con un estilo divulgativo que acerca el pasado al lector actual.

Su producción bibliográfica abarca tanto la investigación histórica como la narrativa. Entre sus obras de carácter histórico destacan Algeciras entre la Cristiandad y el Islam (1994), Fuentes para la Historia Medieval del Campo de Gibraltar (2009), El Puerto Bahía de Algeciras. 3000 años de historia (2013) y Algeciras musulmana y cristiana (Siglos VIII-XIV) (2015). En narrativa histórica ha publicado, entre otros títulos, Historia verdadera del pícaro Juan Pedroche (1998), Tariq y Musa, conquistadores de al-Andalus (2011), La cautiva de la Alhambra (2022), El bibliotecario de Medina Azahara (2023), Antonio Meulener, el Oppenheimer español (2024), El héroe traidor (2024) y Alí Bey (2025).