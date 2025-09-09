La Diputación licita por 217.000 euros la mejora de la carretera del castillo de Castellar

La carretera CA-9201, vía que conecta la Almoraima con el castillo de Castellar de la Frontera,

La Diputación de Cádiz ha sacado a licitación, con un presupuesto de 217.000 euros, las obras de mejora de la carretera CA-9201, la vía que conecta la Almoraima con el castillo de Castellar de la Frontera, uno de los principales atractivos patrimoniales del municipio. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 25 de septiembre.

El alcalde de Castellar, Adrián Vaca, ha recordado que la actuación ya salió a licitación en 2023, pero no se adjudicó. “Ahora se ha reconfigurado el proyecto y se ha incrementado el presupuesto para garantizar su ejecución. Esta carretera es esencial para la seguridad de nuestros vecinos y para la protección de nuestro patrimonio”, subrayó.

Cuatro tramos en mal estado

El proyecto contempla intervenciones en cuatro puntos de la carretera, con un plazo estimado de ejecución de tres meses:

Entre los kilómetros 4,5 y 4,7: reparación del firme, que presenta grietas y parches provisionales, y arreglo de la barrera de seguridad del viaducto, deteriorada por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas.

reparación del firme, que presenta grietas y parches provisionales, y arreglo de la barrera de seguridad del viaducto, deteriorada por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas. Entre los kilómetros 8,07 y 8,12 (ya pasada la fortaleza medieval): corrección de un deslizamiento del terreno que ha provocado hundimientos en la calzada y el giro de varias luminarias. También se sustituirá la obra de drenaje, actualmente obstruida y dañada.

corrección de un deslizamiento del terreno que ha provocado hundimientos en la calzada y el giro de varias luminarias. También se sustituirá la obra de drenaje, actualmente obstruida y dañada. En varios puntos entre el kilómetro 0 y el 7: reparación de baches y arcenes, ampliación de la calzada en curvas y sustitución de barandillas por barreras de seguridad tipo “bionda”.

Seguridad y patrimonio

La Diputación destaca que estas actuaciones supondrán “un incremento sustancial de la seguridad vial de los tramos en los que se actúa y, en general, de toda la carretera”. Para el Ayuntamiento de Castellar, además, la obra responde a una “demanda permanente” de vecinos y visitantes, al ser la vía de acceso al castillo y al parque natural que lo rodea.