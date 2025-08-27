Adif anuncia la supresión de dos pasos a nivel en Castellar de la Frontera para mejorar la seguridad ferroviaria

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el inicio del período de información pública del "Proyecto constructivo para la supresión de los pasos a nivel situados en los puntos kilométricos 155/312 y 156/804 de la línea RFIG 420, entre bifurcación Las Maravillas y Algeciras, en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz)”.

El proyecto contempla la eliminación de dos pasos a nivel de la citada línea ferroviaria, con el objetivo de mejorar la seguridad y la fluidez tanto del tráfico ferroviario como del tráfico rodado en la zona. La actuación implica, además, la expropiación de parcelas afectadas por las obras.

A partir de la publicación del anuncio en el BOE, se abre un plazo de quince días hábiles durante los cuales cualquier persona interesada puede consultar la relación de bienes y derechos afectados, examinar la documentación del proyecto y presentar alegaciones o solicitudes de rectificación por escrito.

Los documentos pueden ser consultados en las siguientes dependencias: la Subdelegación del Gobierno en Cádiz (Calle Barcelona, 1, 11008 Cádiz), el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Plaza Andalucía, 20, 11350 Castellar de la Frontera) y la Subdirección de pasos a nivel de Adif en Madrid (C/ Paseo del Rey, 32, 28008). Además, toda la información está disponible de forma digital en la sección de “Información Pública” del portal de transparencia de Adif (www.adif.es).

Las alegaciones deberán dirigirse a la Subdirección de pasos a nivel de Adif, indicando como referencia “Información pública de la declaración de la necesidad de ocupación. Proyecto Constructivo para la supresión de los pasos a nivel de los PP.KK. 155/312 y 156/804 de la línea RFIG 420 Bif. Las Maravillas - Algeciras. Término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz)”. También se podrán presentar mediante el registro electrónico de la Administración General del Estado a través de este enlace.