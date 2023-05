Arranca la Feria de Castellar, la primera del Campo de Gibraltar

La primera feria del Campo de Gibraltar ya está en marcha. Castellar dio este jueves el pistoletazo de salida de sus fiestas con el acto de coronación y el pregón, que corrió a cargo del farmacéutico del pueblo, Juan Gavira.

La noche comenzó con el paseíllo de las cortes amenizado por la banda de música Maestro Infantes de Los Barrios desde el Ayuntamiento hasta el pabellón municipal, donde se iba a celebrar la gala de coronación y el pregón con el que se abría la fiesta. Allí, un venenciador invitaba a una copa de vino a los asistentes. El decorado de este año estaba inspirado en la Casa Convento de La Almoraima, realizado por Rafa Velasco, autor local de comparsa y escenógrafo.

La reina juvenil, Mireya Rubio, y la infantil, Nora Cazorla, protagonizaron el acto de coronación junto a sus cortes y al alcalde infantil, Daniel Márquez, y la romera, Patricia Pardal, reina de la Feria de San Roque 2022.

El pregonero dedicó el discurso de apertura de las fiestas chisparreras a su madre, María del Pilar García Balaguer: "Después deciros que es una gran responsabilidad porque aunque sea un pregón para todos, tiene una dedicación especial, vuestra boticaria que lo ha sido casi 50 años y a la que le debo tanto, pero sobre todo lo más importante en la vida".

Juan Gavira recordó sus raíces: su abuelo paterno, Salvador, se trajo la ganadería Gavira a la finca Majarambuz, mientras que su otro abuelo, Juan García Cabreros, el médico de La Línea, también era llamado frecuentemente para ver pacientes en Castellar. También relato que su madre cambió la farmacia de la Plaza Inmaculada de La Línea por la de Castellar. "Muchos de mis recuerdos de la feria y Romería, cuando era chico están muy ligados a mi madre, primero de niño, cuando al caminar junto a ella no comprendía por que se le acercaba la gente y le contaba lo poco que había comido o bebido".

El boticario continuó el pregón con la "fórmula magistral" para la Feria: ganas, vestidos, pinturas, flores y agradecimiento. "Esta fórmula está muy bien elaborada, pero para que haga el mejor efecto, hay que tomársela de una forma muy concreta: hay que beberla con tu gente, aunque después nos veamos todos en los mismos sitios, hay que llamar, mandarse audios, guasa o ir a por quien sea a su casa, a por esa vecina que, si no la llevan, no tiene con quien venir, preocuparte hasta de quienes sabemos que no tienen la cabeza o el cuerpo ahora par poder venir. Combatamos juntos la epidemia de soledad".

El alcalde, Adrián Vaca, destacó que la Feria y Romería de este año conmemora el 50 aniversario de la llegada de la imagen del Santísimo Cristo de la Almoraima al Pueblo Nuevo de Castellar de la Frontera. "Hoy damos por inaugurada nuestras fiestas mayores. Un nuevo jueves de Feria en el que nos reunimos en un recinto ferial que se nos va a quedar pequeño con un amplio programa de actos, con nuevos y numerosos cacharritos, con caseta recuperada, con tirada al plato extraordinaria... Porque grande es nuestra emoción por volver a encontrarnos y más grande aún la alegría por poder seguir teniendo la salud para convocarnos", indicó el regidor.

El regidor también hizo referencia a la figura del pregonera. "Pasada la pandemia, en esta feria y romería no podía tener mejor pregonero, Juan Antonio Gavira García. Nuestro boticario que con pasión, junto a todo su equipo, nos cuidaron, nos cuidan, aconsejan y instruyen para tener una mejor salud. Un pregonero que nos ha ratificado en el convencimiento de que los chisparreros y chisparreras vivimos y sentimos nuestra feria y romería de forma especial y que además somos embajadores de nuestro pueblo allá por donde vamos", destacó.

Tras el acto, quedó inaugurado el alumbrado y abrieron las casetas al público. La primera actuación en la caseta municipal fue la de la orquesta Cat Forever y para los pequeños fue el Día del Niño en las atracciones. Esto no ha hecho más que empezar.