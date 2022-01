Paco Vaca renuncia a que una calle de Castellar lleve su nombre

Paco Vaca, que fue alcalde de Castellar durante 16 años, ha presentado su renuncia a que una calle del pueblo lleve su nombre tras hacerse eco del malestar expresado por algunos vecinos. El Pleno aprobó que tres calles llevaran los nombres de los tres primeros alcaldes chisparreros de la democracia, Antonio González, Paco Vaca y Juan Casanova, pero tras la renuncia de Vaca y el malestar de algunos vecinos, el Ayuntamiento ha reconsiderado este acuerdo y llevará al Pleno que estas vías conserven su actual denominación "buscando una unanimidad y normalidad democrática", como ha expresado el actual regidor, Adrián Vaca, en el Facebook del Ayuntamiento.

Paco Vaca ha explicado este sábado en su perfil de Facebook los motivos de la renuncia, presentada a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento: "Con todo el respeto que me merecen todas y cada una de las opiniones vertidas ante esta propuesta, renunciar no me supone ningún esfuerzo, ya que el rencor es una mochila que nunca he querido cargar. Orgullo de que haya personas que quieran rendir homenaje a los alcaldes de nuestra democracia", ha indicado en su carta de renuncia.

Tras la renuncia, el actual alcalde, Adrián Vaca, se ha expresado en el perfil de Facebook del Ayuntamiento con un comunicado que reproducimos a continuación.

Queridos/as vecinos/as, Soy representante de todos mis vecinos y vecinas y os aseguro que cada una de mis decisiones responde al interés común de todos y cada uno de vosotros, jamás obedecen al azar, al oportunismo o a los intereses particulares míos o de cualquier otra persona. Es mi absoluta responsabilidad porque de eso va la democracia: personas que depositan la confianza en un representante electo para que trabaje y actúe en pro del bien común.

Hoy me levanto pensando en lo complejo que es prever el impacto de algunas decisiones, cuando la intención que las motiva es absolutamente bondadosa y de interés constructivo. Una propuesta para sumar, no para generar divisiones innecesarias. El objetivo de esta moción del pleno, permítanme que me explique otra vez, es noble desde la primera palabra hasta la última: rendir homenaje a toda la ciudadanía de Castellar a través de los que han sido sus representantes electos: Antonio González, Paco Vaca y Juan Casanova. Porque los alcaldes somos el pueblo y el pueblo son sus alcaldes, al menos así lo entiendo yo cada mañana cuando entro al ayuntamiento a cumplir con mis obligaciones para con vosotros.

Hoy, junto a mi grupo municipal, hemos reconsiderado esta decisión teniendo en cuenta la renuncia de Paco Vaca y el malestar generado entre vecinos y vecinas que habitan esas calles, con el objeto de acabar con esta situación y que no hiera más sensibilidades de las que ya ha herido. Así lo he comunicado también a los otros dos ex alcaldes, a los que previamente me encargué de anunciar la propuesta y con cuya aprobación contaba.

Queremos cuidar la magnífica salud de la que disfruta nuestra convivencia, por eso os anuncio que vamos a reconsiderar la propuesta para que las calles sigan llevando sus nombres actuales y la elevaremos al pleno de la corporación municipal, buscando una unanimidad y normalidad democrática. Cada día trabajamos por dar soluciones a los problemas de los chisparreros y chisparreras, el impulso a la necesaria vivienda en Castellar, la mejora de las instalaciones como el Pabellón Municipal, calles y plazas, la solución de problemas estructurales como el suministro eléctrico o nuestro Patrimonio como la recuperación de los Jardines del Castillo Fortaleza.

Agradezco que las redes sociales nos den la oportunidad de generar el debate y el encuentro. Eso sí, no toleraré la mezquindad ni la inquina innecesaria que propicia la inmediatez de los comentarios. Para eso, no contéis conmigo. La opinión pública es un indicador de la riqueza de una comunidad. Gracias a todos los que se preocupan en opinar con responsabilidad ante asuntos que competen al espacio público que compartimos. Esta moción no ha sido “una cabezonada” y para ello actuamos en conciencia. Hemos recibido claro el mensaje de la población. Y buscaremos una futura unanimidad. Saludos y que tengáis un buen día.

Adrián Vaca Carrillo. Alcalde de Castellar de la Frontera.