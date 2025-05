El viento de levante frenará en el Campo de Gibraltar la primera ola de calor que afectará a Andalucía

Algeciras/La última semana de mayo traerá consigo el primer golpe serio de calor del año en gran parte de España, pero en el Campo de Gibraltar la situación será algo distinta. La brisa constante del levante actuará como un escudo natural frente a la subida generalizada de temperaturas que se espera en Andalucía, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante los próximos días, del 26 de mayo al 1 de junio, el tiempo será estable, seco y soleado en toda la comarca. Apenas se esperan nubes, y mucho menos precipitaciones. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrirá en los valles del Guadalquivir o del Guadiana —donde los termómetros podrían alcanzar los 35°C o incluso rozar los 40°C—, el litoral del Campo de Gibraltar se mantendrá al margen de este episodio extremo.

El levante, que soplará con intensidad suave a moderada durante gran parte de la semana, evitará que el calor se dispare junto al mar. En las localidades costeras, como Algeciras, La Línea o Tarifa, las máximas se situarán en torno a los 26 o 27 grados. El ascenso térmico será progresivo a partir del lunes y alcanzará sus valores más altos hacia el viernes o el fin de semana.

En las zonas del interior de la comarca, como Castellar o Jimena de la Frontera, el sol sí calentará con más fuerza: allí podrían superarse los 33°C en las horas centrales del día, sobre todo a partir del jueves. Aun así, la sensación térmica será más llevadera que en otras zonas del sur peninsular, gracias a la ventilación continua desde el Estrecho.

Según la Aemet, esta será una semana “significativamente más cálida de lo normal en Andalucía y más seca de lo habitual para la época del año”. La presencia de una dorsal cálida en altura y un anticiclón reforzado sobre la península están detrás de este episodio de calor prematuro, que anticipa un verano que ya llama a la puerta.

Pero en el Campo de Gibraltar, la combinación de estabilidad atmosférica, cielos despejados y viento de levante convertirá estos últimos días de mayo en un oasis térmico dentro del horno andaluz. Será, en definitiva, una semana perfecta para disfrutar del sol sin sufrir aún los rigores del verano.

¿Y qué verano nos espera?

Tras varios veranos marcados por récords históricos, noches tropicales imposibles y olas de calor que se sucedían sin respiro, los modelos de previsión estacional apuntan a un giro moderado para el verano de 2025. Según las tendencias actuales, podríamos estar ante una estación solo algo más cálida de lo normal, pero sin el carácter abrasador que han tenido los últimos años en buena parte de España.

¿Significa esto que no hará calor o que no habrá olas de calor? No exactamente. Las anomalías térmicas seguirán presentes, pero los mapas muestran tonos anaranjados suaves o incluso neutros, como ocurre con el Campo de Gibraltar, lo que indica que el exceso de temperatura será muy leve en comparación con los veranos recientes. Atrás quedan —al menos por ahora— aquellas previsiones teñidas de rojo intenso que anticipaban registros récord a lo largo y ancho del país.

Anomalía de temperatura para este verano 2025. / Eltiempo.es

De hecho, en zonas como el suroeste peninsular —que incluye provincias como Cádiz, Sevilla o el sur de Extremadura— se espera que el verano transcurra dentro de lo que climatológicamente se considera “normal”. Hay que tener en cuenta que un verano “normal” en España ya implica temperaturas muy elevadas: julio registra medias de 28,5°C en Sevilla, 26,5°C en Valencia o 26,1°C en Madrid. Por tanto, aunque las previsiones apunten a un calor menos extremo, cualquier desviación sobre estos valores tiene un impacto directo en la sensación térmica y en la calidad de vida, sobre todo en las ciudades del interior.

El verano pasado, el de 2024, fue el sexto más cálido desde que hay registros en España. Julio y agosto quedaron solo por detrás de los de 2022 en cuanto a temperaturas.