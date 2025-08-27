La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al abastecimiento logístico de las narcolanchas en la provincia de Cádiz y la zona del Estrecho de Gibraltar. En apenas cinco días, los agentes han desarrollado tres operaciones que han permitido intervenir más de 12.000 litros de gasolina y detener a ocho personas en Cádiz capital, Rota y El Puerto de Santa María.

La actuación más relevante tuvo lugar esta misma madrugada en la Punta de San Felipe, donde un agente fuera de servicio detectó movimientos sospechosos vinculados al narcotráfico. Su aviso permitió desplegar un dispositivo que cercó a varios individuos en la playa de Cala Chica, donde los agentes localizaron 181 garrafas de 25 litros listas para ser cargadas en dos embarcaciones tipo open.

En la operación fueron detenidas siete personas, que opusieron una fuerte resistencia, y se recuperó un vehículo utilizado en la logística del combustible, además de otros efectos vinculados a la actividad ilícita. La intervención se prolongó hasta altas horas de la madrugada y contó con apoyo de la Policía Local de Cádiz. En un local próximo a la muralla de San Carlos se localizaron además más bidones ocultos, preparados para ser transportados.

El intento frustrado en Rota

La primera de estas actuaciones se desarrolló el pasado 22 de agosto en Rota, cuando agentes de la Comisaría local abortaron el suministro de combustible a una narcolancha. La operación, que arrancó a las 05:15, se saldó con la detención de dos individuos y la incautación de 1.050 litros de gasolina junto con material logístico como repuestos de motor, equipos informáticos, ropa y víveres.

Uno de los arrestados mostró gran violencia y llegó a enfrentarse a los agentes, intentando huir por varias viviendas de la zona. Fue finalmente localizado en el Centro Municipal de La Mayetería, donde opuso tal resistencia que los policías se vieron obligados a emplear sus armas reglamentarias, aunque sin causar heridos.

Los dos detenidos quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, mientras que los víveres incautados fueron donados a un comedor social.

El Puerto: combustible oculto en Doña Blanca

La tercera intervención se produjo en la madrugada del 26 de agosto en El Puerto de Santa María, tras un aviso sobre la posible manipulación de garrafas en el Poblado Doña Blanca.

En un primer dispositivo, los agentes hallaron 110 garrafas escondidas entre la vegetación y otras 18 dispuestas en la orilla del río, listas para ser cargadas en una embarcación de recreo. En las inmediaciones también se localizó una furgoneta estacionada en un carril de tierra, además de un vehículo de alta gama presuntamente sustraído.

Horas más tarde, a las 05:30, un segundo aviso de vigilantes rurales condujo a los agentes hasta otra furgoneta encallada en un carril de acceso próximo al puente de la autovía A-4. En su interior y alrededores se incautaron 151 garrafas adicionales.

Más de 500 garrafas en cinco días

Entre las tres operaciones, la Policía Nacional ha intervenido más de 500 garrafas de combustible, que suman un total de 12.000 litros de gasolina destinados a alimentar las narcolanchas que operan en el Estrecho.