La Junta de Andalucía va a dar un impulso histórico a los "hospitales" de la fauna silvestre. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, anunció este miércoles en Algeciras una inversión cercana a los 13 millones de euros hasta 2027 para reforzar y modernizar la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) y otras instalaciones asociadas. La financiación procede del programa europeo Feder-Andalucía y busca mejorar infraestructuras, equipamientos y capacidades técnicas en toda la comunidad.

El anuncio se hizo en el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma), ubicado a orillas del Estrecho de Gibraltar y considerado un referente nacional en la recuperación de tortugas marinas y en el estudio de cetáceos. Desde 2019, la Junta ha destinado a este espacio más de 1,1 millones de euros, con una partida de 181.530 euros solo para 2025.

“Queremos que nuestras instalaciones estén preparadas para los desafíos actuales y futuros. Cada especie que salvamos es una pieza clave en el equilibrio de nuestros ecosistemas”, subrayó la consejera.

Un hospital marino en el Estrecho

El Cegma trabaja con un equipo reducido —un responsable, dos biólogos marinos, dos auxiliares y un servicio veterinario— pero con resultados destacados: desde 2008 ha atendido a 334 tortugas marinas y solo en lo que va de 2025 suma ya 19 ingresos. Las crías de tortuga boba (Caretta caretta) nacidas en playas andaluzas permanecen allí durante un año para aumentar sus posibilidades de supervivencia antes de regresar al mar.

El centro también realiza necropsias de cetáceos varados en la costa. En 2024 fueron 57, que han permitido identificar causas de mortalidad como enfermedades infecciosas, neoplasias o capturas accidentales en artes de pesca. Según los datos, el 36% de las muertes estuvo relacionado con la actividad humana.

Para hacer frente al aumento de ingresos, la Junta dotará al Cegma de nuevos estanques para aislamiento, sistemas de videovigilancia, grúas, básculas y equipos veterinarios avanzados.

La red que protege al lince, al águila y a la tortuga

Los CREA funcionan como una red de "hospitales de urgencias" para la fauna andaluza desde 2012. Solo en 2024 atendieron a 7.917 animales, de los que más de 7.200 ingresaron con vida. Un 5% pertenecía a especies en peligro de extinción o vulnerables, entre ellas el lince ibérico, el águila imperial y la tortuga boba.

La mayoría de casos corresponden a aves jóvenes caídas del nido o víctimas de colisiones, especialmente en los meses de junio y julio. Sevilla, Cádiz y Málaga lideraron el número de ingresos, superando cada una el millar.

El plan de modernización prevé invertir 8,5 millones en los ocho centros provinciales, especializando algunos de ellos: Almería en reptiles, Córdoba en felinos silvestres y murciélagos, Huelva en fauna de marismas, Jaén en grandes águilas o Málaga con una nueva UCI para fauna. Otros 4,4 millones irán a instalaciones complementarias, como el Centro de Análisis y Diagnóstico de Málaga o el propio Cegma de Algeciras.

Una inversión de futuro

La consejera defendió que estas actuaciones no solo salvan animales concretos, sino que refuerzan la capacidad de Andalucía para afrontar el cambio climático y conservar su patrimonio natural. “Se ha demostrado que una infraestructura adecuada marca la diferencia en la recuperación de animales. Invertir en biodiversidad es invertir en nuestro futuro”, concluyó.