En directo: Andalucía actualiza las medidas preventivas ante la borrasca Leonardo para este jueves 5 de febrero
¿Habrá clases este jueves 5 de febrero en Andalucía?
El comité asesor del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en Andalucía se reúne en la tarde de este jueves, a partir de las 19:00 horas, para abordar posibles medidas de cara a la jornada de este jueves, como, por ejemplo, si se mantiene o no la suspensión de la clases presenciales en colegios e institutos, debido al temporal que azota a la comunidad.