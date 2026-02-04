El comité asesor del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en Andalucía se reúne en la tarde de este jueves, a partir de las 19:00 horas, para abordar posibles medidas de cara a la jornada de este jueves, como, por ejemplo, si se mantiene o no la suspensión de la clases presenciales en colegios e institutos, debido al temporal que azota a la comunidad.