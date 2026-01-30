Tras tres días prácticamente paralizado por el temporal, el entorno del Puerto de Algeciras ha vuelto a la vida este viernes, 30 de enero, con largas colas de camiones por varías vías del Campo de Gibraltar y un intenso trasiego logístico acumulado tras jornadas de operativa mínima.

Desde las 8:00, los vehículos pesados han comenzado a acceder de nuevo al recinto portuario, coincidiendo con la reapertura de las terminales de contenedores APM Terminals Algeciras y TTI Algeciras. Ambas instalaciones ya habían iniciado el jueves su actividad por el lado mar, pero la entrada de camiones marca el verdadero punto de inflexión para aliviar la congestión generada por el fuerte viento en el Estrecho.

La reactivación ha sido visible y el volumen de tráfico pesado ha provocado retenciones en los accesos a la comarca. Por este motivo, las autoridades insisten en la recomendación de evitar circular por el recinto portuario si no es estrictamente necesario o por motivos directamente relacionados con la operativa.

En el caso de los camiones con destino a Tánger Med, el acceso continúa restringido hasta las 12:00 del mediodía. La medida responde a que la flota marítima no ha podido operar con normalidad durante el temporal y el nivel de ocupación del puerto sigue siendo muy elevado, lo que obliga a regular de forma escalonada la entrada de vehículos.

En cuanto a las conexiones marítimas, las navieras han retomado desde las 9:00 las salidas en la línea Tarifa–Tánger Ciudad, aunque advierten de que las rotaciones de la tarde dependerán de la evolución de la meteorología. En el Puerto de Tarifa, la operativa se reactiva de manera gradual, todavía con retrasos y algunas cancelaciones en la programación.

La línea Algeciras–Tánger Med mantiene salidas a lo largo de la jornada, si bien varias aparecen marcadas por retrasos y cierres de embarque a primera hora. Un reflejo de una normalización progresiva que avanza, pero aún condicionada por el viento y por el esfuerzo de absorber en pocas horas la actividad acumulada durante el bloqueo.