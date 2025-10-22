Verdemar denuncia el uso de redes ilegales por pesqueros de Marruecos en aguas del Estrecho

Verdemar-Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por las supuestas actividades de pesca ilegal con redes de enmalle a la deriva por parte de embarcaciones de Marruecos en el Estrecho de Gibraltar.

Estas artes de pesca prohibidas, conocidas como "redes de la muerte" atrapan de forma indiscriminada cetáceos, tortugas, tiburones y aves marinas protegidas, provocando además la destrucción de los fondos marinos y la pérdida de hábitats esenciales para la reproducción y alimentación de numerosas especies, según los ecologistas.

Verdemar ha alertado de que estas prácticas suponen también un riesgo para la navegación en uno de los pasos marítimos más transitados del planeta, cruzado por más de 100.000 buques cada año. Las redes abandonadas o fondeadas en zonas de tráfico pueden ocasionar graves accidentes y daños a embarcaciones.

La denuncia incorpora como ejemplo reciente la intervención de la Guardia Civil en Ceuta, que este jueves detuvo a tres pescadores marroquíes naturales de Beliones cuando habían capturado un atún rojo de unos 90 kilos, especie protegida cuya pesca está prohibida y cuyos hechos se investigan como un delito contra la flora y fauna.

Verdemar ha adjuntado material gráfico proporcionado por un centro de buceo de Ceuta, que documenta los daños causados por los arrastres ilegales en diferentes puntos del Estrecho, mostrando cómo estas prácticas devastan los ecosistemas bentónicos y comprometen la salud del medio marino. La organización ecologista exige al Miteco y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que refuercen la vigilancia, actúen contra la pesca ilegal y promuevan una cooperación internacional efectiva con Marruecos para erradicar estas prácticas destructivas.

"El Estrecho de Gibraltar es un enclave único, reconocido como Reserva de la Biosfera Intercontinental y protegido por figuras como Zepim, LIC y ZEPA. No podemos permitir que se convierta en un vertedero ecológico ni en un campo de redes de la muerte", según Verdemar.

Precisamente Marruecos ratificó en septiembre su adhesión al Tratado de Alta Mar. Este acuerdo internacional de la ONU, que entrará en vigor el 17 de enero de 2026 tras alcanzar el número mínimo de adhesiones, establece un marco global para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales, con medidas como la creación de áreas marinas protegidas, evaluaciones de impacto ambiental más estrictas y una mayor cooperación transfronteriza.