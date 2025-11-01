Verdemar alerta de que los nuevos proyectos de hidrógeno y amoníaco verde amenazan el abasteciento de agua en el Campo de Gibraltar

Verdemar-Ecologistas en Acción advierte de que los nuevos proyectos industriales vinculados al hidrógeno y al amoníaco verde, junto con las ampliaciones de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y el crecimiento de las industrias existentes, ponen en riesgo el abastecimiento de agua en el Campo de Gibraltar.

Según la organización, la producción de amoníaco verde y otros proyectos energéticos previstos requerirán más de 30 hectómetros cúbicos anuales, una cantidad que los embalses de la comarca “no podrían aportar ni siquiera en los años más lluviosos”, pese a que la zona registra más de 1.000 litros de precipitaciones por metro cuadrado al año. “El problema es cíclico y cada vez llueve menos y de forma más torrencial, lo que hará que necesitemos más agua de la que realmente disponemos”, ha señalado el colectivo.

Verdemar subraya que el Campo de Gibraltar sufre una escasez estructural de recursos hídricos y episodios recurrentes de sequía, por lo que reclama que el abastecimiento a la población y a los ecosistemas sea prioritario frente al consumo industrial.

Aunque algunos proyectos contemplan el uso de aguas regeneradas, los ecologistas aseguran que “no hay suficiente agua para todos”. Además, denuncian que los expedientes no detallan los efectos acumulativos del consumo conjunto de todas las industrias, la agricultura y la población. “Exigimos que se cuantifiquen de manera exacta los caudales necesarios —en litros por segundo y hectómetros cúbicos al año— y que se evalúen de forma acumulada los consumos de todas las instalaciones proyectadas y existentes”, indica la organización.

Verdemar reclama también que se garanticen los informes de la Junta de Andalucía y de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar sobre la disponibilidad real de agua, recordando que la prioridad de abastecimiento a la población y a los ecosistemas está protegida por el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

El colectivo advierte de que la falta de estos datos en los proyectos constituye una deficiencia grave que vulnera el principio de uso racional y sostenible del agua recogido en la Directiva Marco del Agua y en el Plan Hidrológico de la Demarcación.