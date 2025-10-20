Verano en Halloween: el Campo de Gibraltar superará los 30 grados antes del cambio de hora

El otoño de 2025 parece haberse perdido por el camino. A punto de llegar Halloween y los Tosantos, el Campo de Gibraltar se prepara para una semana de calor impropio de finales de octubre. Las temperaturas volverán a subir de forma notable a partir del jueves, con máximas que superarán los 30 grados en buena parte de la comarca.

La causa de este repunte está clara: el cambio a viento de poniente, que ha saltado este mismo lunes 20 de octubre y arrastrará una masa de aire más cálida. El resultado será un ambiente más seco, cielos prácticamente despejados y jornadas de playa en pleno otoño.

En Algeciras, los termómetros marcarán una escalada llamativa: 26º este lunes, el mismo valor que el martes y el miércoles; 29º el jueves; 31º el viernes; 28º el sábado y de nuevo 26º el domingo.

En San Roque, el calor apretará aún más, con picos de 32 grados; mientras que en Jimena de la Frontera podrían rozarse los 34º. Solo Tarifa resistirá algo mejor, con máximas en torno a 27º y la posibilidad de intervalos nubosos y lloviznas durante el fin de semana.

Un otoño que no llega (y un horario que cambia)

El cambio de hora llegará, como cada año, para recordarnos que el verano se acaba... aunque el termómetro opine lo contrario. En la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, a las 3:00 habrá que retrasar el reloj a las 2:00. Ganaremos una hora de sueño y un día con 25 horas, pero las temperaturas seguirán en clave estival.

Este ajuste marca oficialmente la entrada en el horario de invierno, una medida que busca aprovechar mejor las horas de luz natural. Sin embargo, con el calor que sigue dominando el panorama, costará convencerse de que el otoño ha comenzado.

Un octubre más cálido de lo normal

Los modelos ya lo avisaban: octubre de 2025 sería más cálido de lo habitual en buena parte de la península. Y así está siendo. En el Campo de Gibraltar, el mes avanza con escasas lluvias y temperaturas muy por encima de la media, lo que retrasa una vez más la llegada del “otoño de verdad”.

Las predicciones a medio plazo tampoco invitan al abrigo. El fenómeno de La Niña, que volverá a estar presente este invierno, podría traer un tiempo más cálido y seco en Europa, con menos nieve y un inicio de invierno suave, especialmente en diciembre y enero.