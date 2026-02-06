El millar de vecinos evacuados por el temporal en Algeciras, Los Barrios y San Roque vuelven a sus casas

La Junta de Andalucía ha autorizado este viernes la vuelta a sus viviendas a los más de 1.000 vecinos de Algeciras, San Roque y Los Barrios que fueron evacuados entre el martes y el miércoles ante el avance de la borrasca Leonardo.

En todos los casos, estos vecinos deberán adoptar medidas de precaución, especialmente ante la llegada de la borrasca Marta este sábado que podría obligar a nuevas evacuaciones preventivas.

El Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado la vuelta todas las personas que permanecían desalojadas por el temporal. Aunque parte de ellos ya habían regresado en días previos, en total fueron evacuadas unas 400 personas de zonas costeras e inundables. El operativo instalado en el pabellón polideportivo municipal Ciudad de Algeciras–Doctor Juan Carlos Mateo ha sido desmontado. No obstante, el recinto deportivo permanecerá cerrado al uso habitual por si fuese necesario volver a disponer de ese espacio ante cualquier emergencia, ya que el material de Cruz Roja Española sigue estando preparado.

Los Barrios tenía a 324 personas evacuadas, la mayoría en la vega de Benharás (155) y en Ringo Rango (25), más otras 23 de la Urbanización Mirador del Río. La cifra total de personas desplazadas por los efectos del temporal se completaba con desalojos en zonas rurales y diseminadas dictaminadas por la Guardia Civil.

La Villa mantiene activo el Plan de Emergencias Municipal en fase de preemergencia (situación operativa 0), por lo que se efectúa un llamamiento a la responsabilidad, prevención y sentido común ante las posibles consecuencias del nuevo frente.

En San Roque, fueron 341 vecinos desalojados por las crecidas de los ríos Guadarranque y Guadiaro. De ellos, 156 residen en La Estación y Guadarranque; 36 de San Enrique; 26 en Guadiaro y 123 en Puerto de Sotogrande. La localidad mantendrá operativo pabellón Ciudad de San Roque ante posibles necesidades futuras. Para ello se cuenta con el apoyo de Cruz Roja Cádiz, que ha facilitado colchones y mantas, así como manutención y productos de higiene.