Dos vecinos del Campo de Gibraltar se libran de más de 110.000 euros en deudas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

En el Campo de Gibraltar, dos hombres —uno de San Roque y otro de Algeciras— han logrado algo que parecía imposible: borrar de un plumazo más de 110.000 euros de deudas y empezar de nuevo gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.

Ambos casos han sido tramitados por el despacho Repara tu Deuda Abogados, especializado en este tipo de procedimientos y líder en España en la aplicación de la norma. La justicia ha concedido a los deudores la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), una medida que les libera por completo de las cantidades que no podían pagar.

San Roque: una empresa fallida y un divorcio

El primero de los casos corresponde a un vecino de San Roque, que ha quedado libre de 49.355 euros. Su historia es la de muchos pequeños emprendedores: montó su propia empresa y pidió financiación para comprar materiales de construcción con los que reformar la vivienda de su pareja y la de su madre. Sin embargo, el negocio no prosperó y, tras un divorcio, las deudas se convirtieron en una losa imposible de levantar.

Con un hijo a su cargo y una moto adquirida para desplazarse al trabajo, su economía se vino abajo. La aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad ha sido, para él, un punto y aparte.

Algeciras: inestabilidad laboral y un bucle de préstamos

El segundo caso, en Algeciras, refleja otro perfil habitual: el de un trabajador que encadena empleos temporales y periodos de desempleo. Este hombre acumuló 62.420 euros de deuda al intentar mantener el alquiler y los gastos familiares en un contexto de inestabilidad económica.

Con su pareja dedicada al cuidado del hogar y un hijo menor a su cargo, la ruptura matrimonial acabó de agravar la situación. Obligado a buscar una nueva residencia y recurrir a más créditos, terminó atrapado en un bucle de préstamos del que no podía salir. Hoy, tras la resolución judicial, respira aliviado y puede volver a construir su vida sin la sombra de las deudas.

Una ley para empezar de nuevo

La Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en España en 2015 y con más de un siglo de historia en países como Estados Unidos, permite a particulares y autónomos liberarse de sus deudas si cumplen ciertos requisitos de buena fe. Cada vez son más los ciudadanos que recurren a ella para dejar atrás una situación económica asfixiante.

Desde su creación en 2015, Repara tu Deuda Abogados ha gestionado miles de casos en todo el país, con más de 360 millones de euros cancelados a personas y familias que no podían afrontar sus pagos.