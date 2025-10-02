Una vecina de San Roque borra más de 26.000 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Una vecina de San Roque ha logrado cancelar 26.224 euros de deuda gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal cada vez más utilizado en España para quienes se ven atrapados en el sobreendeudamiento.

La mujer quedó en una situación límite después de que su empleador dejara de abonarle el salario, lo que la obligó a mudarse a la vivienda de su suegra. Para poder reformar la casa, solicitó varios créditos que pudo ir abonando mientras mantuvo su nuevo empleo. Sin embargo, al quedarse en paro, ya no pudo hacer frente a las cuotas. Actualmente percibe una pensión de viudedad y una de jubilación, ingresos que solo le permiten cubrir sus necesidades más básicas.

Este caso forma parte de los seis nuevos procedimientos exitosos gestionados en Cádiz por el despacho Repara tu deuda, líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, que ha conseguido la exoneración de un total de 325.065 euros en la provincia.

Entre los beneficiados figuran también un vecino de San Fernando liberado de 85.399 euros, una mujer de Chiclana que ha cancelado 110.428 euros acumulados tras financiar la adaptación de su vehículo por movilidad reducida, y otro vecino de Jerez que vio perdonada una deuda de 30.481 euros tras verse afectado por un ERTE durante la pandemia.

Desde Repara tu deuda explican que este mecanismo está pensado para dar una salida legal y humana a particulares y autónomos que, por circunstancias adversas, han caído en un bucle financiero imposible de sostener. El despacho también ofrece servicios de revisión de contratos bancarios para detectar cláusulas abusivas y reclamar a entidades financieras y crediticias.