La Universidad de Cádiz suspende todas las clases por tercer día por el temporal

La Universidad de Cádiz y sus centros asociados ha acordado cancelar la actividad presencial para este viernes. Por tercer día consecutivo, la institución universitaria suspende sus clases en todos los centros de su competencia ante el episodio "excepcionalmente adverso" que se atraviesa en el conjunto de la provincia.

"Somos conscientes de las dificultades que esta situación puede ocasionar, pero ante todo estamos priorizando la seguridad de nuestra comunidad universitaria, evitando los desplazamientos y riesgos asociados", expone la UCA en su comunicación.

Además, la institución agradece "la capacidad de adaptación y el compromiso demostrados durante estos días tanto por el personal docente e investigador y el de administración y servicios, como por los estudiantes, y recordamos el protocolo establecido, que se mantendrá hasta nuevo aviso".