Tres novilleros del Campo de Gibraltar, este domingo en la final de la Competición Provincial de Fomento de la Cultura Taurina

Tres novilleros de la comarca, Adrián Olmedo (Escuela Taurina Linense), Pablo Sánchez (ET Campo de Gibraltar) y Javier Mena Gavira (ET Miguel Mateo “Miguelín” de Algeciras) participarán este domingo (17:30) en la Gran Final de Becerrada de la XIII Competición Provincial de Fomento de la Cultura Taurina de la Provincia de Cádiz, que se escenificará en la plaza de toros de Algar y que será ofrecida en directo por Canal Sur Televisión.

El evento está organizado por la Asociación de Escuelas Taurinas de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento de Algar y contará con la participación de jóvenes alumnos de distintas escuelas taurinas.

En esta final se lidiarán siete reses de la ganadería “El Torero”, con la participación de Martín Marengo, de la Escuela Taurina Francisco Montes “Paquiro” (Chiclana); Adrián Olmedo, de la Escuela Taurina Linense; Mario Torres, de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique; Remy Lucas, de la Escuela Taurina Rafael Ortega (San Fernando); Celso Ortega, de la Escuela Cultural de Tauromaquia La Gallosina (El Puerto de Santa María); Pablo Sánchez, de la Escuela Comarcal Taurina del Campo de Gibraltar; y Javier Mena Gavira, de la Escuela Municipal de Tauromaquia Miguel Mateo “Miguelín” (Algeciras).

La cita contará además con la actuación de la Asociación Musical Marqués de Atalaya Bermeja, que acompañará musicalmente el desarrollo del festejo.

La XIII Competición Provincial de Fomento de la Cultura Taurina de la Provincia de Cádiz está promovida por la Asociación Nuevos Valores del Toreo y Fomento de la Fiesta, con el respaldo de la Junta de Andalucía y el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz.

El equipo de retransmisiones taurinas de Canal Sur, encabezado por Enrique Romero, será el encargado de narrar lo que ocurra durante la tarde en el coso de Algar. Para ello contará con el apoyo en los comentarios del maestro Ruiz Miguel y en el inalámbrico de Noelia López desde el callejón.