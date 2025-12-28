Tres barreños y un linense, en el bolsín clasificatorio para el Circuito de Novilladas Andalucía

Tres novilleros de Los Barrios, uno de La Línea, así como un chiclanero de la Escuela Campo de Gibraltar están entre los 22 que han sido seleccionados por la Fundación Toro de Lidia para que participen en el bolsín clasificatorio que se celebrará el inminente mes de enero y del que saldrán los siete que participarán en el Circuito de Novilladas Andalucía 2026, un certamen plenamente asentado en el calendario taurino y que el próximo año alcanzará su séptima edición.

En esta fase inicial, la Fundación ha seleccionado a 22 novilleros, elegidos con el asesoramiento de profesionales del sector, entre los que se encuentran Juan Jesús Rodríguez, de La Línea, Miriam Cabas, Alejandro Duarte y Francisco Fernández, de Los Barrios, y el chiclanero Antonio Santana, alumno de la Escuela Campo de Gibraltar, encabezada por Francisco Ruiz Miguel.

Uno de los nombres que destacan en esa relación es el del linense Juan Jesús Rodríguez, que se ha proclamado triunfador del certamen de las Escuelas Taurinas de Cádiz de 2025, además de alcanzar las semifinales del Ciclo de Novilladas de Canal Sur, uno de los principales escaparates para los novilleros sin picadores.

Miriam Cabas, a hombros el pasado día 25 en Villa de Reyes (México)

También brilla con luz propia la presencia de Miriam Cabas, que debutó con picadores en La Línea en la Feria del pasado mes de julio y que en el último tercio de 2025 acumula éxitos y puertas grandes en México, donde continúa su formación bajo el apoderamiento de la fundación local Ángeles Taurinos.

El novillero barreño Francisco Fernández

Francisco Fernández, alumno de la Escuela de Algeciras, ha sumado este año tres novilladas, consolidando su presencia en distintos compromisos a lo largo de la temporada.

Alejandro Duarte

El también barreño Alejandro Duarte es novillero sin picadores y afronta esta convocatoria como una importante oportunidad para dar un paso adelante en su trayectoria.

Antonio Santana, de la Escuela Campo de Gibraltar

Por último, el chiclanero Antonio Santana, que lleva a cabo su formación en la Escuela Campo de Gibraltar, ha hecho el paseíllo en plazas de relevancia como Huelva, El Puerto de Santa María y La Línea, acumulando experiencia en escenarios exigentes del sur de España.

Completan la relación de participantes los también gaditanos Víctor Barroso y Gonzalo Capdevila (El Puerto de Santa María, Cádiz); Manuel Olivero; Julio Romero; Pepe Martínez; El Primi; Martín Morillas; Guillermo Luna; Alfonso Alonso (Sevilla); Iván Rejas (Granada); Ignacio Candelas (Málaga); Pedro Luis (Perú, afincado en Málaga); Fuentes Bocanegra, Joselito de Córdoba (Córdoba) y Pedro Montaldo (Guadalajara).

El Circuito de Novilladas de Andalucía, impulsado por la Fundación Toro de Lidia con el respaldo de la Junta de Andalucía, se ha consolidado como una de las plataformas más relevantes para la promoción y proyección de los novilleros, convirtiéndose en un escaparate fundamental para el futuro del escalafón menor.