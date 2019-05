Los ‘trenes rana’ sufren las primeras averías al poco de llegar Algeciras

La incorporación a las rutas de Algeciras de los trenes de pasajeros de la serie 598 que fueron apartados del servicio regular en Extremadura –los llamados “trenes rana”, en alusión a la calificación que hizo de ellos la secretaria general de Transportes, María José Rallo– no ha tardado en dar problemas en la ciudad. En dos días, la línea ferroviaria ha sufrido dos averías que obligaron a los pasajeros a realizar parte del trayecto en autobús.

Los primeros incidentes surgen después de que la llegada de estos ferrocarriles desechados en Extremadura levantaran muchas críticas en los distintos grupos políticos y, por supuesto, entre los usuarios. Iban a incorporarse en noviembre del año pasado a las rutas de la comarca aunque la rotura de las vías por el temporal de octubre, apenas unos días antes, dejaron desde entonces sin servicio ferroviario a la comarca.

A mediados de mayo el Campo de Gibraltar comenzó a recuperar la normalidad en cuanto a las conexiones ferroviarias, pero ya con estos “trenes rana” que han comenzado a dar problemas. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se apresuró a pedir ayer que se los lleven de Algeciras. “Exijo al Gobierno de la nación, al Ministerio de Fomento, a Renfe y a Adif que cumplan con el Campo de Gibraltar”, explicó el regidor, que relató que el domingo se volvió a averiar el tren y tuvieron que ir los autobuses a recoger a los pasajeros. El lunes por la mañana no salió tampoco el tren y otra vez los autocares entraron en acción. “Solamente hay dos convoyes y el problema además es que tenemos los modelos 598, que son mucho más antiguos que los que había en Algeciras antes de los desperfectos que se generaron por las tormentas”, lamentó Landaluce.

“Hace falta que se mejoren los trenes porque estos suponen un problema, ya que se quedan unos veinte centímetros más bajos que el andén y es un riesgo porque pueden producirse accidentes. Esto no lo puede permitir el Campo de Gibraltar. Los rechazaron de Extremadura y nos los han endiñado a nosotros”, continuó el alcalde, que finalizó: “Exijo que nos pongan modelos adecuados y competentes, como siempre he pedido, con un gobierno y con otro, aunque ahoravamos a más en cuanto a la pérdida de calidad y posibilidades, porque cuando Granada empiece a funcionar puede que encima nos consideren aún de menor categoría, tanto en lo que se refiere a la maquinaría de tracción como a los vagones. Espero que esto se arregle porque Algeciras y el Campo de Gibraltar no se merecen esta calidad despreciada en otra zona de España como Extremadura para traerla aquí a nuestra comarca”, concluyó.

Los servicios directos de larga distancia de Algeciras a Madrid recuperaron la normalidad hace unos días cuando un tren Altaria comenzó a funcionar por sentido sin necesidad de realizar transbordos en autobús. Son los trenes que parten desde Madrid a las 8:35 y desde Algeciras a las 15:03. Renfe mantuvo operativo hasta el jueves día 16 el plan alternativo de transporte para el otro servicio por sentido, el que sale de Algeciras a las 8:25 y desde Madrid a las 15:35, con traslado en autobús entre Algeciras y Antequera (Málaga) y el resto del trayecto en AVE hasta Madrid. La ruta Algeciras-Madrid recuperó la normalidad a partir del viernes 17 de mayo. Desde entonces, todos los trenes que unen el Campo de Gibraltar con la capital lo hicieron como antes de la avería en todo su recorrido, sin necesidad de transbordos y con los horarios habituales de esta relación. En el caso de los servicios de media distancia que unen Algeciras y Granada, también se recuperó de forma progresiva el servicio habitual a partir del 20 de mayo. Desde este día, circulan dos trenes por sentido. La tercera expedición se incorporará desde el 3 de junio. Se mantendrá el transbordo por carretera entre las estaciones de Antequera y Granada al permanecer interrumpida la circulación con motivo de los trabajos para la llegada de la alta velocidad a la capital granadina.