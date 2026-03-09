El tren de Algeciras recibe una inversión de 10,6 millones para instalar un sistema de telemando de energía

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) ha dado un nuevo paso en la modernización ferroviaria del Campo de Gibraltar con la licitación del sistema de telemando de energía en el tramo Ronda-Algeciras de la línea Bobadilla-Algeciras. La actuación cuenta con un presupuesto de 10,64 millones de euros y permitirá controlar en tiempo real el suministro eléctrico que alimenta a los trenes.

El contrato, impulsado a través de Adif, abarca un tramo de 106 kilómetros y supone un avance clave en la electrificación de esta infraestructura estratégica para el transporte ferroviario de mercancías en el sur de España.

El nuevo sistema permitirá la supervisión y gestión remota de la energía que circula por la catenaria, es decir, la infraestructura que suministra electricidad a los trenes. Gracias a esta tecnología, se podrá controlar de forma centralizada el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, lo que mejorará la fiabilidad, la seguridad y la operatividad de la línea.

Las instalaciones se distribuirán a lo largo del recorrido entre Málaga y Cádiz, atravesando los términos municipales de Ronda, Arriate, Benaoján, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera, Gaucín, Jimena de la Frontera, Castellar, San Roque, Los Barrios y Algeciras.

El contrato contempla dos fases diferenciadas. En primer lugar se ejecutarán las obras de instalación del sistema, con un plazo estimado de 24 meses. Posteriormente se desarrollará una segunda fase dedicada al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones durante otros dos años.

Una línea estratégica para el mayor puerto del país

Esta actuación forma parte del plan de renovación integral de la línea Bobadilla-Algeciras, considerada una infraestructura clave para la logística del sur de Europa. Hasta ahora, Adif ha movilizado 513 millones de euros en distintas actuaciones para modernizar el trazado. El proyecto incluye la renovación de la vía, la electrificación del recorrido y la ampliación de apartaderos para facilitar el cruce y estacionamiento de trenes de mercancías más largos.

El objetivo es reforzar la capacidad de esta línea para absorber un mayor tráfico ferroviario, especialmente de mercancías, ya que conecta directamente con el Puerto de la Bahía de Algeciras, uno de los principales nodos logísticos del Mediterráneo. Además, esta infraestructura forma parte de los Corredores Atlántico y Mediterráneo de la red transeuropea de transporte y será uno de los itinerarios de la futura autopista ferroviaria que conectará Algeciras con Zaragoza.

Modernización tecnológica en marcha

Mientras avanza la renovación de la vía, también se están implantando nuevas tecnologías ferroviarias en distintos tramos de la línea.

Entre ellas destaca la instalación de telecomunicaciones móviles GSM-R y del sistema de bloqueo automático en el tramo Bobadilla-Ronda, que garantiza la distancia de seguridad entre trenes. En el tramo Ronda-Algeciras ya se completaron estas actuaciones. Asimismo, ya están contratados los trabajos para modernizar la señalización mediante la implantación del sistema de protección del tren ASFA digital.

Estas actuaciones contribuyen además a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con infraestructuras fiables y sostenibles, crecimiento económico y eficiencia energética. La inversión podría contar con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).