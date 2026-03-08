Renfe lanza un mapa para seguir en directo todos sus trenes y saber exactamente dónde está el tuyo

Renfe estrena web para saber en tiempo real la ubicación de trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia.

Viajar en tren en España acaba de ganar una nueva herramienta para reducir la incertidumbre. Renfe ha estrenado un visor digital que permite conocer en tiempo real dónde se encuentra exactamente cada tren de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia que circula por la red ferroviaria.

La nueva web muestra un mapa interactivo con todos los trenes en movimiento en ese momento. Cada convoy aparece representado con un icono que avanza sobre la red ferroviaria, lo que permite a los usuarios comprobar de forma rápida e intuitiva la posición exacta de su tren y seguir su recorrido prácticamente al minuto.

Con solo pulsar sobre uno de los trenes del mapa, el sistema despliega información detallada: origen y destino del trayecto, paradas realizadas, próximas estaciones y las horas previstas de llegada. También se puede seleccionar directamente una estación concreta para conocer información sobre ella.

Un mapa para seguir el viaje en directo

El visor —denominado Renfe Visor Tiempo Real Largo Recorrido— ofrece una visión completa del estado de la red ferroviaria en cada momento. Entre sus principales funcionalidades destaca el seguimiento dinámico de los trenes, que se desplazan en el mapa conforme avanzan por su ruta.

Cada tren incluye datos como su última parada, la siguiente estación prevista o el horario estimado de llegada al destino final. Además, el recorrido se muestra visualmente con distintos colores que permiten distinguir de un vistazo las estaciones ya superadas y las que aún quedan por delante.

La herramienta también permite consultar información sobre las estaciones. Al seleccionar cualquiera de ellas, aparece un panel con datos útiles como su dirección postal, si es accesible o si dispone de servicios de asistencia para personas con movilidad reducida.

La nueva webpermite consultar el estado del mapa completo, con todos los trenes en movimiento en ese instante, seleccionar cada convoy que se desee o elegir una estación para obtener información de la misma.

Más transparencia para los viajeros

La puesta en marcha de este visor forma parte de la estrategia de transparencia de Renfe para ofrecer más información a los viajeros sobre el funcionamiento de su red ferroviaria. En los últimos meses la compañía ya había comenzado a publicar estadísticas de puntualidad y datos sobre incidencias.

Con este nuevo sistema, los usuarios pueden comprobar de forma directa la ubicación real de los trenes y su evolución durante el trayecto, lo que aporta mayor certidumbre sobre los horarios y posibles retrasos.

Para facilitar el acceso a la herramienta, Renfe incorporará en algunos trenes códigos QR que permitirán entrar directamente en la página del visor desde el móvil. De esta forma, los viajeros podrán consultar en cualquier momento el estado del trayecto y seguir en directo el avance de su propio tren.