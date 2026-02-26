Transportes ultima la reparación del socavón en la N-340 entre Algeciras y Tarifa

Las obras en la N-340 para reparar el socavón, este martes, con muros de gaviote -abajo, a la derecha- y micropilotes en la calzada.

La tortura al volante a la que cada día se ven sometidos los miles de conductores que se ven obligados a transitar por la N-340, la única carretera que conecta Algeciras y Tarifa, ve poco a poco su fin. Las obras de reparación del deslizamiento de un carril de la calzada en el kilómetro 92, ocurrido hace unas dos semanas a la altura del Mirador del Estrecho, están siendo ultimadas por el Ministerio de Transportes, como titular de esa vía de comunicación.

El desprendimiento obliga desde entonces a redirigir todo el tráfico por el carril contiguo, a limitar la velocidad en ambos sentidos y a regular el paso alterno de los vehículos mediante semáforos provisionales y otros sistemas de señalización luminosa.

El socavón que se generó se ha reparado con micropilotes para reforzar el talud existente bajo el espacio hundido. También se ha contenido ese talud con muros de gaviones, a modo de contrafuertes, para que no se deslice de nuevo.

Una vez realizadas estas tareas y compactado el terreno, tan solo resta asfaltar ese tramo. Si bien el departamento de Transportes no ha dado previsiones para restablecer el tráfico en los dos carriles, no se puede descartar que el tramo entre completamente en servicio en los próximos días.

Este no es un hecho aislado en ese tramo de la N‑340, que ha registrado en fechas recientes varios movimientos del terreno, baches y deformaciones del firme. A principios de 2024 ya hubo varias reparaciones del firme, insuficientes a todas luces.

La persistencia de estos problemas ha reabierto el debate sobre la necesidad de realizar mejoras estructurales más profundas en la carretera y la construcción de la prometida autovía entre Algeciras y Vejer -con Tarifa como punto intermedio- a modo de prolongación de la A-7. Esta opción, sin embargo, es descartada por Transportes, tal y como Europa Sur desveló el pasado 22 de febrero a partir de una respuesta parlamentaria ofrecida por el citado departamento.

La máquina encargada de colocar los micropilotes en la N-340 para estabilizar la calzada, este miércoles. / Vanessa Pérez

"La posible transformación en autovía del corredor de la carretera N-340 entre Vejer de la Frontera y Algeciras fue analizada en el Estudio Informativo remitido en 2009 al entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con el objeto de obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Dicho estudio puso de manifiesto la afección directa e indirecta a varios espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, en particular a los Parques Naturales de Los Alcornocales y del Estrecho, lo que impidió obtener una DIA favorable y, por tanto, avanzar en el desdoblamiento proyectado”, contestó el ministerio que dirige Óscar Puente.