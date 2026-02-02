Tragedia en la A-381: un muerto y un herido tras la colisión entre un camión y una furgoneta

Un hombre ha perdido la vida y otro ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado este mediodía en la zona de El Jautor, entre Alcalá de los Gazules y Los Barrios según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso se produjo alrededor de las 12:00 en el kilómetro 59 de la A-381, cuando varios conductores alertaron al 1-1-2 de una colisión entre un camión y una furgoneta. De inmediato, la sala coordinadora movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos, debido a que ambos conductores habían quedado atrapados.

Según fuentes de la Guardia Civil, la furgoneta se encontraba parada en la vía, y su conductor, que estaba fuera del vehículo en el momento del impacto, falleció tras ser arrollado por el camión.

El conductor del camión, que quedó atrapado en la cabina, fue excarcelado por los bomberos, resultando herido. Fue atendido por los servicios sanitarios en el lugar y trasladado a un hospital, sin que su vida corra peligro.

Durante la intervención de los servicios de emergencia, la A-381 en sentido Jerez ha permanecido cortada, y los vehículos han sido desviados a la altura del kilómetro 65, circulando en paralelo a la autovía hasta que se reanude el tráfico normal.

El 1-1-2 y la Guardia Civil de Tráfico mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.