Los trabajadores del metal del Campo de Gibraltar, al borde del acuerdo o de la huelga

Campo de Gibraltar/La Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) del Campo de Gibraltar celebró el miércoles 28 de mayo una Asamblea de Delegados en la que abordaron el estado actual de la negociación del convenio colectivo del sector del metal. El encuentro, marcado por la preocupación y la tensión, dejó claro que el proceso se encuentra en un momento decisivo: muy cerca de alcanzar un acuerdo o, por el contrario, de desembocar en una convocatoria de huelga.

Durante la Asamblea, los representantes sindicales trasladaron a los delegados una de sus principales prioridades: garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. En este sentido, UGT-FICA considera “indispensable” que se abonen los atrasos correspondientes a 2024, uno de los puntos clave para cerrar la negociación.

Además, el sindicato insiste en que el nuevo convenio debe incluir dos pluses específicos para la comarca: el plus industrial y el plus de parada. Ambos complementos salariales ya fueron reconocidos y aprobados en el SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía), pero todavía no figuran en el texto del convenio colectivo. UGT-FICA exige su incorporación formal, al tratarse de condiciones particulares que afectan exclusivamente a los trabajadores del Campo de Gibraltar.

“La situación es crítica”, señalaron desde el sindicato, y subrayaron que esta Asamblea ha servido para “exponer estos puntos y hacer ver a los trabajadores en qué momento nos encontramos”.

El resultado de las negociaciones en curso será determinante para los derechos laborales y económicos de cientos de empleados del sector en la comarca. Desde UGT-FICA, no descartan movilizaciones si no se alcanzan avances concretos próximamente.