El tiempo para la semana del 25 al 31 de agosto: calima y nubes en el arranque de la semana
Pronóstico de la Aemet
El tiempo soleado volverá a la comarca a partir de la tarde del martes 26
Lluvia sobre la Bahía de Algeciras: un chaparrón sorprende en pleno agosto
La nubosidad y la calima acompañarán al Campo de Gibraltar en el arranque de la útima semana de agosto. Del lunes 25 al domingo 31, la comarca pasará de los cielos nubosos del lunes y martes al tiempo soleado para el próximo fin de semana.
La mañana del domingo 24 ha traído un inesperado visitante al Campo de Gibraltar: la lluvia. Un chaparrón ha caído poco después del mediodía sobre la Bahía de Algeciras en una jornada en la que las nubes están siendo protagonistas.
Las precipitaciones han pillado a bañistas en las playas, así como a otras muchas personas en las calles que habían salido a pasear aprovechando que el sol no incidía con intensidad pese a ser pleno mes de agosto.
Lunes 24 de agosto
Jornada con cielos muy nubosos, aumentando los intervalos de lluvia especialmente por la tarde y noche, cuando se esperan lluvias más persistentes. Las temperaturas oscilarán entre 20 °C de mínima y 28 °C de máxima. Viento variable, con rachas del suroeste de hasta 15 km/h por la tarde. Humedad elevada y máxima sensación térmica similar a la temperatura real.
Martes 25 de agosto
Se prevén lluvias durante la madrugada y primeras horas de la mañana, disminuyendo a intervalos nubosos a lo largo del día y con cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas entre 20 °C y 29 °C, con viento del suroeste y sur moderado. Humedad relativa alta al amanecer, descendiendo durante la tarde.
Miércoles 26 de agosto
Día despejado, sin probabilidades de precipitación. Temperaturas en ligero ascenso, con mínima de 19 °C y máxima de 30 °C. Viento del suroeste y oeste de intensidad moderada. Humedad relativa agradable.
Jueves 27 de agosto
Cielos poco nubosos en general, con algún intervalo nuboso durante la mañana. Temperaturas entre 19 °C y 28 °C. Viento del oeste con rachas fuertes de hasta 50 km/h. Jornada seca y soleada.
Viernes 28 de agosto
Despejado durante todo el día. Temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 27 °C. Viento oeste con rachas fuertes de 50 km/h. Humedad moderada.
Sábado 29 de agosto
Cielos poco nubosos, temperaturas entre 18 °C y 29 °C. Viento del suroeste, intensidad moderada. Humedad relativa baja, ideal para actividades al aire libre.
Domingo 30 de agosto
Predominio de cielo despejado con mínima de 19 °C y máxima de 28 °C. Viento suave del este y humedad moderada. Ligeramente inestable con un 5 % de probabilidad de lluvia.
