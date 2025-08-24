El tiempo para la semana del 25 al 31 de agosto: calima y nubes en el arranque de la semana

La nubosidad y la calima acompañarán al Campo de Gibraltar en el arranque de la útima semana de agosto. Del lunes 25 al domingo 31, la comarca pasará de los cielos nubosos del lunes y martes al tiempo soleado para el próximo fin de semana.

La mañana del domingo 24 ha traído un inesperado visitante al Campo de Gibraltar: la lluvia. Un chaparrón ha caído poco después del mediodía sobre la Bahía de Algeciras en una jornada en la que las nubes están siendo protagonistas.

Las precipitaciones han pillado a bañistas en las playas, así como a otras muchas personas en las calles que habían salido a pasear aprovechando que el sol no incidía con intensidad pese a ser pleno mes de agosto.

Lunes 24 de agosto

Jornada con cielos muy nubosos, aumentando los intervalos de lluvia especialmente por la tarde y noche, cuando se esperan lluvias más persistentes. Las temperaturas oscilarán entre 20 °C de mínima y 28 °C de máxima. Viento variable, con rachas del suroeste de hasta 15 km/h por la tarde. Humedad elevada y máxima sensación térmica similar a la temperatura real.

Martes 25 de agosto

Se prevén lluvias durante la madrugada y primeras horas de la mañana, disminuyendo a intervalos nubosos a lo largo del día y con cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas entre 20 °C y 29 °C, con viento del suroeste y sur moderado. Humedad relativa alta al amanecer, descendiendo durante la tarde.

Pronóstico de la Aemet para la semana.

Miércoles 26 de agosto

Día despejado, sin probabilidades de precipitación. Temperaturas en ligero ascenso, con mínima de 19 °C y máxima de 30 °C. Viento del suroeste y oeste de intensidad moderada. Humedad relativa agradable.

Jueves 27 de agosto

Cielos poco nubosos en general, con algún intervalo nuboso durante la mañana. Temperaturas entre 19 °C y 28 °C. Viento del oeste con rachas fuertes de hasta 50 km/h. Jornada seca y soleada.

Viernes 28 de agosto

Despejado durante todo el día. Temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 27 °C. Viento oeste con rachas fuertes de 50 km/h. Humedad moderada.

Sábado 29 de agosto

Cielos poco nubosos, temperaturas entre 18 °C y 29 °C. Viento del suroeste, intensidad moderada. Humedad relativa baja, ideal para actividades al aire libre.

Domingo 30 de agosto

Predominio de cielo despejado con mínima de 19 °C y máxima de 28 °C. Viento suave del este y humedad moderada. Ligeramente inestable con un 5 % de probabilidad de lluvia.