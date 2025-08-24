Las precipitaciones caídas al mediodía se suman a la formación de frentes tormentosos en las sierras del interior durante la tarde

La mañana del domingo ha traído un inesperado visitante al Campo de Gibraltar: la lluvia. Un chaparrón ha caído poco después del mediodía sobre la Bahía de Algeciras en una jornada en la que las nubes están siendo protagonistas.

Las precipitaciones han pillado a bañistas en las playas, así como a otras muchas personas en las calles que habían salido a pasear aprovechando que el sol no incidía con intensidad pese a ser pleno mes de agosto.

Durante la tarde, las sierras del término municipal de Los Barrios y otras zonas del interior del Campo de Gibraltar están registrando la formación de frentes tormentosos, con constantes truenos y amago de precipitaciones.

La situación es consecuencia de la formación de una dana sobre el suroeste peninsular con incertidumbre sobre su evolución, que dejará chubascos y tormentas a su paso. Un fenómeno meteorológico que ya está dejando una banda nubosa con precipitaciones y algún rayo, según la Agencia Estatal de Meteorología. También alertan de la llegada de una gran cantidad de polvo en suspensión o calima, que se mantendrá activa hasta el martes. Si bien, aunque ha entrado por esta zona, los efectos más notables parece que tendrán lugar en el tercio nordeste de la península y Baleares.