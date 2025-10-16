El tiempo en el Campo de Gibraltar: los municipios con más probabilidad de lluvia este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología ha avanzado en su perfil de X (antes Twitter) el paso de una vaguada en altura entre este jueves y el viernes que traerá consigo "inestabilización del tiempo en algunas zonas de Andalucía". Aunque Aemet no tiene previsto activar ningún aviso meteorológico en la provincia durante este día, lo cierto es que las nubes cubrirán parte del territorio y las lluvias podrían hacer acto de presencia principalmente por la zona del Campo de Gibraltar.

El mapa con la previsión del tiempo de Aemet para esta jornada muestra un aumento destacado de la nubosidad en toda el área mediterránea de Andalucía. Esto afectaría al área del estrecho de Gibraltar aunque se trataría de una lluvia escasa: el acumulado llegaría a menos de un litro por metro cuadrado (0,1 en Tarifa; 0,3 en Los Barrios; y 04, en San Roque y La Línea respectivamente).

Algeciras

Algeciras es la localidad del Campo de Gibraltar que presenta una menor probabilidad de lluvia este jueves: tan sólo del 5% y hasta las 12:00, para desaparecer las opciones de que llueva en lo que resta de día. Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de máxima a los 19 de mínima, con viento de levante hasta el mediodía rolando a noreste cuando avance la tarde.

La Línea

En La Línea las probabilidades de lluvia serán muy altas durante buena parte de la jornada, entre el 75% y el 80% desde las 6:00 y hasta las 12:00, para descender al 40% bien entrada ya la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 20 grados y soplará el levante con 25 kilómetros hora hasta el mediodía.

San Roque

San Roque también tiene muchas probabilidades de precipitaciones (hasta un 80% durante la mañana) que irán decayendo hasta el 45% durante la tarde. Las temperaturas irán entre los 24 y los 20 grados con viento de levante de hasta 25 kilómetros por hora antes del medio día.

Los Barrios

Los Barrios es el municipio con más probabilidades de lluvia. Durante este viernes alcanzarán el 85% de madrugada, bajarán al 80% hasta el mediodía y, durante la tarde, descenderán al 50%. Las temperaturas llegarán hasta los 25 grados con vientos de levante rolando a noreste cuando se acerque el atardecer.

Tarifa

En Tarifa no comenzar la jornada igual. La probabilidad de lluvia es de las más bajas: del 55% entre las 6:00 y las 12:00 y del 20% el resto de la jornada. El levante soplará con más fuerza que en el resto de la comarca: 35 kilómetros por hora. Las temperaturas, entre los 24 y los 20 grados.

Castellar, Jimena y Tesorillo

En los municipios del interior del Campo de Gibraltar también existen bastantes probabilidades de que llueva durante la jornada, especialmente en la mañana. En Castellar existe hasta un 80% y en Jimena, un 70%. En ambos municipios la lluvia se irá disipando durante la tarde. Las temperaturas, más alta que en la comarca. En Jimena se alcanzarán los 26 grados y en Castellar, los 25.

Un cambio de tiempo para la próxima semana

Los modelos meteorológicos avanzan la llegada de un chorro polar que entrará por la Península por el oeste procedente de las Islas Canarias. Su influencia no se notará hasta cerca del fin de sema, ya que el bloqueo británico aún se mantiene sobre el país, concentrando por ahora las lluvias en la zona del mediterráneo. Sin embargo, este bloqueo tiene los días contados y su retirada permitirá el paso de profundas borrascas que impactarán en Europa desde el oeste. ¿Afectarán a Cádiz? Aunque la incertidumbre aún es muy elevado, tanto la Agencia Estatal de Meteorología como tiempo.com sí recoger un cambio en el tiempo de Cádiz, marcado por una bajada significativa de las temperaturas y la probabilidad de lluvias en la Bahía de Cádiz a partir del lunes.

En lo que respecta a las temperaturas, la bajada será de unos 3-5 grados y principalmente durante las olas centrales del día a partir del día 20 de octubre. También se prevé la entrada de mayor nubosidad, lo que se podría traducir en precipitaciones en la provincia. La probabilidad no obstante no es elevada ahora mismo, entorno al 40%, con lluvias que estarían concentradas en la zona de la Bahía de Cádiz, la costa noroeste, la parte central de la Janda y algunas localidades de la Sierra como Ubrique.