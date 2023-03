La atleta Teresa Boza se prepara para el Mundial en Quirónsalud Campo de Gibraltar

La atleta Teresa Boza, campeona de España de veteranos en lanzamiento de peso, visitó las instalaciones de Quirónsalud Campo de Gibraltar para ponerse a punto de cara a su próxima cita: el Mundial de Polonia. La deportista algecireña se sometió a una sesión en la cámara hiperbárica del hospital de Palmones, el único dispositivo de medicina hiperbárica que se puede encontrar en la comarca.

“El hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar es muy importante en mi preparación para los campeonatos y en la recuperación de mis lesiones de rodilla, de hombro, de codo… La cámara hiperbárica es una herramienta novedosa con multitud de beneficios que me está ayudando muchísimo a regenerar tejidos y a recuperarme de las lesiones”, manifiesta Teresa Boza.

La cámara hiperbárica es una cápsula cerrada y presurizada que puede variar su presión interna, lo que permite al paciente respirar oxígeno puro a una presión más alta que la que se encuentra en condiciones normales en la atmósfera terrestre. Este aumento de presión provoca que el oxígeno sea transportado más fácilmente por la sangre, llegue a los tejidos del cuerpo de manera más eficiente y, por consecuencia, ayude a reducir las inflamaciones, a mejorar la curación de lesiones óseas y musculares y a acelerar la recuperación tras los ejercicios físicos, entre otros beneficios.

La medallista de oro de España en lanzamiento de peso se encuentra en plena preparación del Campeonato del Mundo de Atletismo, que le hará hacer las maletas hasta Polonia. Allí asegura que es una motivación “representar a Algeciras y al Campo de Gibraltar, ya que lo considero todo un privilegio. Me encanta sacar nuestra bandera en los campeonatos internacionales y lucirla con mucho orgullo”.

La ciudad polaca de Torun será la sede que albergará el circuito internacional de atletismo y será la primera cita de Teresa Boza tras su exitosa participación en el Campeonato de España. “Afronto con muchas ganas e ilusión el campeonato del mundo, ya que vengo con muy buena inercia de mis últimas competiciones. La última fue el Campeonato de España, donde conseguí el oro. Tengo rivales de disciplina que son muy buenas y no pensaba que fuese a ganar, ya que arrastraba algunos problemas previos. En cambio, me concentré al máximo, di lo mejor de mí misma y afortunadamente me llevé la medalla. Espero poder tener el mismo resultado en Polonia”, declaró la algecireña.