El temporal provoca 24 intervenciones de los bomberos en el Campo de Gibraltar este lunes

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha realizado 24 intervenciones a lo largo de este lunes en distintos municipios del Campo de Gibraltar como consecuencia del temporal de lluvia y viento que afecta a la comarca.

La Línea de la Concepción, con siete actuaciones, y Tarifa, con seis, han sido los municipios que han concentrado un mayor número de avisos. En La Línea, los bomberos intervinieron por la caída de trozos de un balcón en la calle Andalucía que ha dañado a dos vehículos, un cableado eléctrico ardiendo en la calle Muñoz Molleda, desprendimientos de cascotes desde terrazas, chapas y antenas con riesgo de caída, así como trabajos de saneado de fachadas y reconocimientos preventivos.

En Tarifa, las actuaciones incluyeron el reconocimiento de una vivienda con riesgo de colapso del techo, el achique de agua en el patio del Hogar del Pensionista del Paseo del Retiro, la apertura de un ascensor con personas atrapadas, y diversos saneados de fachadas, cornisas, tejas y chapas, además de la retirada de una antena colgante en la calle Ramón y Cajal.

En Algeciras se registraron cinco intervenciones, centradas principalmente en anegaciones y riesgos por elementos sueltos. Entre ellas, un achique de agua en la vía pública, una tienda inundada en la calle Duque de Almodóvar, la retirada de cableado de telefonía descolgado, un poste con riesgo de caída en la calle Arcos del Cobre y un toldo inestable en la avenida Virgen del Carmen.

Por su parte, San Roque sumó cuatro actuaciones, mayoritariamente por retirada de árboles caídos y desprendimientos de cornisas y fachadas en distintas calles del municipio.

En Los Barrios se contabilizaron dos intervenciones, relacionadas con la retirada de chapas caídas en la vía pública y un incendio en un contador eléctrico de una tienda de la calle Miguel de Unamuno.