Los tasadores hipotecarios irán a la huelga a partir del 15 de diciembre para reclamar una mejora de sus honorarios

El colectivo de tasadores y profesionales del sector hipotecario está llamado a secundar movilizaciones a partir del próximo lunes, 15 de diciembre, para reclamar una mejora de sus honorarios profesionales. Técnicamente no será una huelga, ya que se trata de empleados autónomos en su mayoría, aunque el colectivo está llamado a cesar en su actividad, fundamental para la concesión de créditos hipotecarios.

Los tasadores sostienen que sus tarifas actuales apenas cubren la mitad de los costes operativos, poniendo en peligro la viabilidad de su profesión. "Durante más de quince años hemos visto cómo se desplomaban los honorarios mientras las entidades financieras y las sociedades de tasación incrementaban sus beneficios. Nuestro trabajo sostiene el mercado inmobiliario, pero se minusvalora, se abarata y se invisibiliza", defiende el colectivo.

Los afectados insisten en que trabajan a pérdidas y que las comisiones ocultas de intermediarios y la figura del falso autónomo están a la orden del día. "La llamada flexibilidad no es otra cosa que precariedad. Rechazamos, además, la guerra de precios sistemática entre sociedades de tasación que solo sacrifica a los profesionales. Sin tasación no hay hipoteca. Nuestra labor es imprescindible para que el sistema funcione con transparencia y seguridad, por eso pedimos un acuerdo marco del sector que ponga orden y garantice una relación justa y estable entre tasadores, sociedades y entidades", demandan.

El salario bruto medio equivalente por tasador es de 15.419 euros por año, lo que se sitúa en estos momentos por debajo del salario mínimo interprofesional de 16.576 euros al año, enfatiza el colectivo, mientras que el convenio medio asimilable fija unas retribuciones de unos 30.000 euros.

Las reivindicaciones del sector