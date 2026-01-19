El Campo de Gibraltar suspende su agenda en Fitur 2026 por el siniestro de Adamuz

La tragedia en Adamuz paraliza la presencia del Campo de Gibraltar y la Diputación de Cádiz en Fitur 2026.

El Campo de Gibraltar ha decidido suspender toda su agenda institucional prevista para la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026), que arranca esta semana, como muestra de respeto a las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), donde han perdido la vida al menos 39 personas y más de un centenar resultaron heridas tras el choque entre un tren de alta velocidad de Iryo y un Alvia de Renfe.

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha confirmado que su presencia en la feria quedará limitada exclusivamente a la participación del personal técnico del área de Turismo en el punto de información habilitado dentro del stand de la provincia de Cádiz. En consecuencia, quedan anulados todos los actos institucionales que formaban parte de la agenda campogibraltareña.

Esta decisión se suma a la adoptada por la Diputación de Cádiz, que ha suspendido toda su agenda institucional tanto en la provincia como en Fitur 2026. La institución provincial mantendrá únicamente la agenda técnica y no habrá actividad promocional "en señal de respeto a las víctimas y de apoyo a las personas afectadas en unos momentos de dolor y consternación", según han comunicado. Solo se llevará a cabo la agenda de reuniones técnicas del personal del Patronato Provincial de Turismo y la atención al público desde el stand provincial durante el fin de semana.

Una agenda ambiciosa que queda en suspenso

La cancelación supone un importante cambio de planes para el Campo de Gibraltar, que tenía prevista una destacada participación en uno de los eventos más relevantes del sector: la Pasarela de Moda Flamenca Tío Pepe Jerez 2026, programada para el 25 de enero a las 13:15.

La comarca iba a contar con la presencia de reconocidos diseñadores como Gema Valero, Gloria Coca, Ángel Barrera, Rafael Leveque, Rocío Segovia y Alejandro Andana, que presentarían sus nuevas colecciones de moda flamenca. Además, la Mancomunidad había preparado un stand propio en el recinto de la pasarela para promocionar el diseño comarcal, con la participación adicional de la diseñadora de complementos Koki y Punto, especializada en bolsos artesanales.

Por su parte, la Diputación de Cádiz había diseñado una ambiciosa estrategia de promoción que incluía un cambio integral en su forma de presentar la provincia. La presidenta Almudena Martínez había anunciado la sustitución de las tradicionales presentaciones individuales de municipios y empresas por cinco grandes bloques temáticos: Cádiz Auténtico, Cádiz y Cultura, Horizonte Cádiz, Naturalmente Cádiz y Cádiz Deportivo.

El acto central iba a ser el tradicional Día de la provincia de Cádiz en Fitur, previsto para el jueves 22 de enero, donde se iban a difundir los datos turísticos de 2025 y el rediseño de la gaditana de Antonio de Felipe, imagen corporativa del Patronato Provincial de Turismo.

La gastronomía también iba a tener un papel protagonista, con especial énfasis en el traspaso de la Capitalidad Española de la Gastronomía a Jerez, que recibiría el testigo de Alicante. El stand provincial, de más de 237 metros cuadrados, tenía programadas degustaciones de productos gaditanos como el atún rojo, la salicornia, el ajo caliente de Trebujena y las tradicionales japonesas de La Línea de la Concepción.

Fitur, entre la incertidumbre y la solidaridad

Ifema Madrid, organizador de la feria, ha manifestado su "profunda solidaridad con las víctimas" del accidente y ha reconocido que "es muy entendible que la presencia de algunas autoridades se vea afectada". La organización está "analizando la situación" y ha asegurado que irá "ofreciendo toda la información de interés público" conforme se conozcan más detalles.

El accidente ha provocado la suspensión de las conexiones ferroviarias entre Madrid y varias ciudades andaluzas, lo que podría complicar la llegada de numerosos expositores y visitantes a Fitur.