Surtruck defiende la legalidad de dos concursos de vehículos antiincendios del Consorcio de Bomberos de Cádiz

La compañía sevillana Surtruck SL, especializada en la fabricación de vehículos contraincendios y de limpieza, rechaza las veladas acusaciones lanzadas en su contra por el Sindicato Andaluz de Bomberos a raíz de que la Policía Nacional se haya dirigido al Consorcio de Bomberos de Cádiz para recabar información en torno a dos concursos ganados por la citada empresa para proveer al organismo provincial de 24 vehículos.

"Surtruck es una empresa andaluza con más de una década de existencia que se está abriendo paso en el mercado del contraincendios fabricando vehículos de extinción con personal andaluz y compitiendo en un mercado en el que las licitaciones son públicas, de libre concurrencia y de valoración objetiva", indica la dirección de la compañía en un escrito dirigido a esta redacción, en el que subraya que "los concursos se obtienen de forma altamente supervisada y con el control de toda la documentación por las correspondientes mesas de contratación y el reconocimiento de la competencia del sector que son multinacionales que no permitirían en ningún momento la libertad de adjudicaciones que no fueran completamente legales y objetivas".

Surtruck mantiene que planteó "una mejora sustanciosa y más costosa" para el camión nodriza antiincendios valorado en 299.500 euros

El pasado 27 de octubre, esta redacción informó de que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha solicitado información al consorcio en relación a dos concursos públicos mediante los cuales ese organismo adquirió 24 vehículos contraincendios en los años 2020 y 2023: 23 autobombas urbanas ligeras y un camión nodriza pesado, ambos adjudicados a Surtruck.

La prueba del cañón de agua. / Surtruck SL

El consorcio mantuvo que sus técnicos han revisado los expedientes en cuestión y que todo está en orden, en tanto que fuentes del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) aseguraron que desde hace tiempo vienen advirtiendo de "discrepancias" entre lo que se licitó en los dos citados contratos y el material entregado.

"La mayor parte de las afirmaciones que hace el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) son erróneas, medias verdades o mentiras", replica Surtruck. "Es muy difícil ganar concursos cuando se lucha con multinacionales y la única vía que tenemos es aportar mejoras y transparencia en las adjudicaciones. Eso es lo que hacemos y lo que nos ha permitido seguir trabajando en estos diez años que tenemos de vida", añade en su escrito.

El camión nodriza

Surtruck mantiene que planteó "una mejora sustanciosa y más costosa" para el camión nodriza antiincendios valorado en 299.500 euros (más IVA). Esas mejoras consistieron en "sustituir dos aspiraciones 100 por la alternativa de una de mayor diámetro (125 mm-5 pulgadas) para que el vehículo tuviera la alternativa a nivel europeo de las dos opciones de trabajo". "Esto implica tuberías mayores, tuberías de mayor espesor y llaves de 5 pulgadas. Por lo tanto, es falso que se haya sustituido dos salidas de 100 por una de 100, sino que se han sustituido las dos tomas de 100 por una de 125, que es la que debe de llevar esta bomba para poder ser utilizada en dos modalidades de mangotes de aspiración (de 4” y de 5”). La aspiración es mayor y más versátil, ya que se puede utilizar con 100 y con 125 según interese", manifiesta la empresa.

Estos pormenores quedaron verificados en las pruebas realizadas tanto por la propia Surtruck como por el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA), dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid y adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, cuyo informe ha sido remitido por la empresa a este periódico.

"Además", añade, "se incluyó en los materiales de añadido una transformación de 100/125 para poder utilizar las dos opciones, material añadido a lo que venía en pliego inicial. Esto no estaba incluido en el pliego del concurso y supone otro sobrecoste añadido para que el vehículo fuera mejorado y más adaptado a las características de la bomba".

23 vehículos estrechos

"Se hace referencia a los 23 vehículos estrechos, entregados en el 2021/2022, en plazo y forma. Hemos sido la primera empresa después de 40 años en el Consorcio de Bomberos de Cádiz en cumplir los plazos de entrega. Este dato, por supuesto, también lo pueden verificar. El diseño de estos coches lo llevamos trabajando como pioneros desde el 2016", indica la empresa.

"Surtruck ofertó los vehículos con airbag de acompañante, ya que son vehículos que circulan por la provincia de Cádiz a gran velocidad y la seguridad de los bomberos es prioritaria. Una vez cumplida con esta exigencia -señala Surtruck- el fabricante del vehículo nos indicó que este tipo de protección era incompatible con un elemento cabrestante en la zona delantera (como así especificaba el pliego técnico). Analizada la situación, se optó por la seguridad de los ocupantes y, para no incumplir la exigencia del cabrestante a bordo, tuvimos que incluir uno portátil según la especificación requerida en la oferta técnica".

No tenemos ni un reproche legal, ni quejas de nuestros clientes, entre los que hay administraciones públicas y empresas privadas

Las explicaciones abundan en detallar el equipamiento: "El cabestrante elegido por Surtruck fue un Tirfor T-35 con el mismo precio equivalente al cabestrante original cuya capacidad de tracción es de 5.000 kg, y en el del pliego se exige 3.630 kg. Sin embargo, tras una reunión con el Consorcio y la representación sindical, decidieron que no era operativo por el peso y las dimensiones del producto y optaron por adquirir el Tirfor T-13 con una capacidad de 1.500 kg. Cierto es que su costo era inferior en unos 650 euros al original de la delantera, por lo que el Consorcio pidió una compensación y hubo que hacer mejoras para conseguir cubrir este coste, entre otras: pintura especial fluorescente, cambio en los materiales de los depósitos sustituyéndolos por unos mejorados de acero inoxidable, etc. Datos todos verificados y ratificados por el consorcio y los representantes sindicales, en visitas oficiales realizadas a Surtruck".

La compañía pone el acento en que la investigación "se está realizando al Consorcio" y no a ella y lamenta "el daño reputacional que hacen a una empresa que se caracteriza por su honradez y honestidad". "No tenemos ni un reproche legal, ni quejas de nuestros clientes, entre los que hay administraciones públicas y empresas privadas. Nos cuesta mucho trabajo sacar adelante una fábrica que da de comer a más de 70 familias", concluye.