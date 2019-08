El SUP echa en falta medidas a largo plazo en el Plan de Seguridad

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) señala que el Plan Integral de Seguridad para el Campo de Gibraltar, del que el Gobierno ha indicado que en su primer año de aplicación se ha saldado con casi 5.000 detenidos, solo ha recogido “medidas cortoplacistas”. “Hay que mirar a largo plazo porque el problema del narcotráfico no se va a terminar porque solo nos separan 14 kilómetros de África y existe una ley de oferta y demanda y un gran lucro ilícito. Si las medidas no se hacen de manera global y las partidas presupuestarias no se utilizan para mejorar las plantillas de origen, las que van a estar aquí para siempre, se están equivocando porque dependerán de lo interesados que estén en este tema los gobiernos de turno”, lamenta el sindicato.

El SUP señala que en el balance realizado del Plan, “por fin” se reconoce el deterioro de la seguridad. “El restablecimiento del principio de autoridad va más allá de que no haya graves ataques a los agentes y que se incauten miles de kilos estupefacientes, es un concepto amplio que va implícito en la persona, en su educación y valores morales”.

El sindicato critica la “falta de consideración” al no haberse hecho mención a la labor que han realizado los sindicatos y las asociaciones policiales “que dieron la voz de alarma ante la situación que vivían los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, poniendo en el foco mediático los graves ataques que sufrían sin que los responsables políticos movieran un dedo, dejándonos abandonados a nuestra suerte en esta provincia y negando y considerando hechos puntuales los mismos”.

También echa en falta el SUP que no se haya analizado el colapso de los depósitos judiciales y de los juzgados y recuerda que hay un déficit de 400 policías en la provincia y la falta de medios materiales de los agentes. Además, demanda que la zona sea considerada de especial singularidad.