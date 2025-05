La solidaridad del Campo de Gibraltar se moviliza en la operación Kilo del Banco de Alimentos

Campo de Gibraltar/La comarca del Campo de Gibraltar se vuelca una vez más con el Banco de Alimentos y demuestra su compromiso con la asociación. La mayoría de establecimientos de la zona, alrededor de 70, participan en esta campaña durante el fin de semana de este 23 y 24 de mayo. En muchos de ellos, los clientes encontrarán a voluntarios del Banco de Alimentos informándoles sobre este gran evento para que se animen a colaborar donando productos de primera necesidad para aliviar la situación de las familias más vulnerables.

La situación en el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar es crítica. Las estanterías están más vacías que nunca, por eso es primordial que la comarca demuestre una vez más su espíritu solidario y colabore para paliar esta situación.

En todas las líneas de cajas de los supermercados adheridos podrán realizarse aportaciones económicas, desde tan solo 1 euro, que permitan la compra de productos por parte del Banco de Alimentos. Además, en los supermercados Carrefour, El Jamón y Ruiz Galán encontrarán a voluntarios con bolsas y cajas por si desean colaborar mediante la clásica donación de productos. Desde la organización destacan cuatro grupos de productos que son muy necesarios en estos momentos: legumbres, azúcar, zumos y, sobre todo, productos infantiles como potitos.

Otra opción, para aquellos que no tienen pensado acudir al supermercado este fin de semana, es la donación mediante la pasarela Bizum al código 00574 para que así la aportación llegue directamente al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar.

No hay excusas, la comarca siempre ha demostrado su solidaridad, como así demuestra que cada año esta organización alcance la media más alta en cuanto a aportación y recogida, y en esta campaña no puede ser menos. No hay que olvidar que son más de 12.500 personas en el Campo de Gibraltar las que se benefician del trabajo que realiza el Banco de Alimentos gracias a las donaciones de los ciudadanos.