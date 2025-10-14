Los sindicatos CCOO y UGT convocan protestas en el Campo de Gibraltar contra el genocidio en Gaza

El Campo de Gibraltar vivirá este miércoles, 15 de octubre, una jornada de movilización sindical. CCOO y UGT han convocado protestas simultáneas en múltiples centros de trabajo para exigir el fin de lo que denominan "el genocidio perpetrado por el Estado de Israel en la franja de Gaza" y mostrar su solidaridad con el pueblo palestino.

El acto central, que contará con la presencia de los secretarios comarcales Manuel Triano (CCOO) y Ángel Serrano (UGT), se desarrollará a las 11.00 en las puertas de las oficinas de Emalgesa, situadas en la avenida Virgen del Carmen de Algeciras. La convocatoria coincidirá estratégicamente con la asamblea de la plantilla del servicio de aguas, organizada por el comité de empresa.

Los sindicatos denuncian la muerte de decenas de miles de palestinos, incluidos menores, así como el asesinato de miembros de ONG y periodistas desplazados a Gaza "con el único propósito de prestar asistencia médica, sanitaria y humanitaria, y de informar al mundo sobre las atrocidades que sufre diariamente el pueblo palestino".

Desde las centrales sindicales lamentan el "deterioro de la confianza en las instituciones multilaterales" y acusan a la comunidad internacional de aplicar "un doble rasero" en la aplicación del Derecho Internacional. "La falta de medidas eficaces para detener la actuación de las fuerzas de ocupación israelíes evidencia su fragmentación y ausencia de unidad", señalan en su comunicado.

Con estas movilizaciones, CCOO y UGT buscan "visualizar la solidaridad con Palestina en los centros de trabajo" y sumarse a las protestas protagonizadas por la sociedad civil en los últimos meses. La jornada del 15 de octubre pretende ser un punto de inflexión en la implicación del tejido laboral comarcal con la causa palestina.

Los sindicatos exigen medidas concretas: el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino, el fin inmediato de las operaciones militares israelíes y que la comunidad internacional "aplique medidas para prevenir los abusos de fuerza de un Estado sobre otro y garantizar la asistencia humanitaria".