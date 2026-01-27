Siete proyectos energéticos del Campo de Gibraltar quedan sin conexión por la propuesta de la planificación eléctrica del Gobierno

Siete proyectos de relacionados con las energías renovables en el Campo de Gibraltar no tendrían garantizada la conexión a la red según el borrador del plan de infraestructuras eléctricas presentado a finales de 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica. Es por ello que la Junta ha anunciado que los incluirá en sus alegaciones al Gobierno dentro de las 29 iniciativas reclamadas para la provincia de Cádiz.

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado este martes que la provincia necesita que se atienda la petición del gobierno andaluz, "fundamental para las inversiones y las nuevas empresas que quieran implantarse, para impulsar proyectos industriales" y ha anunciado que solicita una demanda de potencia de 4,5 GW para 29 proyectos que no puede ser atendida con la actual propuesta del Ministerio”. De esos, 23 son industriales, mayoritariamente relacionados con el hidrógeno, con 4,2 GW y otros seis para generación renovable y almacenamiento, con 0,3 GW.

La Junta ha solicitado 67 millones de euros en inversiones adicionales para 22 actuaciones en infraestructuras de impacto para la actividad local, para apoyo a red de distribución, conexión de nuevos consumos y apoyo a la generación y almacenamiento, además de refuerzo de redes que soportan estas actuaciones, ya que entiende que la propuesta del Gobierno no responde a las necesidades reales de la provincia.

La propuesta de la Junta supone prácticamente triplicar la inversión del ministerio para la provincia de Cádiz, pasando de 34 millones a casi 101, 67 millones más y duplicar el número de actuaciones, de 24 a un total de 46. En ellas se incluyen 16 ampliaciones de subestaciones y seis para refuerzo de la red, soportadas por 29 proyectos y los apoyos necesarios para la red de distribución (23 de ellos industriales, principalmente para generación de hidrógeno verde), que no podrán realizarse con la actual propuesta de planificación del Ministerio parala Transición Ecológica. Además, el gobierno andaluz ha reiterado la necesidad de desarrollar el eje entre El Zumajo (Vejer) y Facinas (Tarifa) y el Arcos-Cartuja (Jerez). También se demanda el refuerzo de la subestación jerezana de La Cartuja con un parque de 400 kv, así como nuevas repotenciaciones en el Campo de Gibraltar.

La delegada del Gobierno ha asegurado que la planificación estatal es insuficiente para Cádiz, ya que sólo destina a la provincia el 3,5% de la inversión andaluza, atiende una sola actuación de las 20 solicitadas y no responde a las necesidades del tejido industrial y social de la provincia.

Mercedes Colombo ha insistido en que “Cádiz no puede ser solo un territorio productor de energía limpia para que otros se industrialicen. Nuestra provincia tiene derecho a aprovechar su energía para crear industria, empleo y futuro y en este compromiso seguiremos trabajando desde la Junta de Andalucía y estoy segura de que lo vamos a conseguir”.

Falta de conexión

El consejero de Industria, Jorge Paradela, expuso el pasado 13 de enero su preocupación por la situación de varios proyectos de gran envergadura relacionados con las energías renovables en Andalucía y, en concreto, en el Campo de Gibraltar, que no tendrían garantizada la conexión a la red de acuerdo con la propuesta del plan de infraestructuras eléctricas presentada a finales de 2025 por el Gobierno.

Jorge Paradela, detalló que 29 de los 119 proyectos en peligro en toda la región por falta de conexión se encuentran en la provincia de Cádiz y, en concreto, siete se sitúan en el Campo de Gibraltar. "Sin energía no hay desarrollo ni progreso en ningún territorio", sentenció.

El responsable de Industria recordó que el borrador del Miteco recoge "solo el 23% de los planteamientos del gobierno andaluz en base a demandas ciertas y contrastadas con promotores y operadores". Este porcentaje se reduce al 1% en la provincia de Cádiz, con gran protagonismo de las estructuras para mejora de la red general, mientras que deja de lado proyectos industriales concretos. Ante esta situación, la Junta presentará alegaciones para demandar la atención de 17,8 GW de potencia en la región, en comparación a los 4,5 GW previstos en principio.