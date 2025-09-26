Seis detenidos y tres narcolanchas incautadas por la Guardia Civil en las costas gaditanas

Nuevo varapalo al narco y su red de suministro de combustible en el Estrecho, la costa gaditana y el norte de África. La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a seis personas y ha intervenido tres embarcaciones de alta velocidad con cuatro motores fuera borda cada una, de las utilizadas para el narcotráfico, después de varios dispositivos policiales desarrollados en la costa de la provincia, el último, este mismo viernes en Chipiona.

Como ha informado el Instituto Armado en una nota, las embarcaciones incautadas portaban en su mayoría petacas de gasolina, aunque otras se habían deshecho de su carga antes de ser interceptadas por los agentes.

La última actuación se ha llevado a cabo este viernes en aguas de Chipiona, en el desarrollo de un operativo policial encaminado a la lucha contra el tráfico de drogas y contrabando de sustancias prohibidas por vía marítima.

Tras ser detectada una embarcación de alta velocidad con cuatro motores fuera borda por la patrullera Río Iro de la Guardia Civil de Cádiz, ésta comenzó una huida a gran velocidad que puso "en grave riesgo" la vida de los tripulantes y que no cesaban en eludir la acción policial a la carrera.

Finalmente, la embarcación ha sido interceptada por la Río Iro y se ha procedido a la detención de sus dos ocupantes por un delito de contrabando.