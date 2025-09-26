La Guardia Civil de Algeciras celebrará su exposición de medios y la Carrera Virgen del Pilar el domingo 5 de octubre

Unos niños, con un perro de la Guardia Civil en la exposición de 2024.

La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras celebrará el próximo domingo 5 de octubre dos actividades tradicionales con motivo de la celebración de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar: una exposición de medios en el Llano Amarillo y su clásica carrera popular, también en la explanada del Puerto de Algeciras.

A las 10:00 horas dará inicio la XXVII edición de la Carrera Popular Virgen del Pilar, una prueba en la que los participantes recorrerán una distancia de 7 kilómetros dentro del recinto portuario. Las inscripciones continúan abiertas a través de la web de cronosesca.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil realizará una exposición abierta a todo el público de los medios marítimos, terrestres y aéreos de los que disponen para realizar su labor en el Campo de Gibraltar, en horario de 11:00 a 14:00 horas. Además, está prevista la realización de exhibiciones por parte de agentes del Grupo Cinológico con perros detectores de droga y explosivos.