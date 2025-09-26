Configura Google Discover para seguir todas las noticias de Europa Sur paso a paso

La novedad de Google Discover permite seguir a Europa Sur para que sus contenidos aparezcan de forma preferente en el teléfono móvil. Esta actualización, disponible gradualmente en Android y iOS, busca acercar la información actualizada que más interese a cada persona a través del botón “seguir” recientemente activo.

Cuando se abre el navegador en Android o la aplicación correspondiente en iOS, Discover muestra artículos de distintos medios vinculados a gustos e intereses personales. Con la nueva opción de “seguir”, el lector gana control sobre qué cabeceras aparecen con más frecuencia en su feed. ¿Quién no quiere decidir qué medios ve primero cada día?

“Discover te permite recibir novedades sobre tus intereses, como tu equipo deportivo o tu sitio web de noticias favorito, sin tener que buscarlas”, explica Google.

En esta plataforma conviven contenidos sociales, culturales, deportivos, políticos o económicos, con ejemplos que van desde la política arancelaria de Donald Trump o el conflicto palestino-israelí hasta la actualidad del Campo de Gibraltar

El feed de noticias de Europa Sur en Discover / Google

Así es la última actualización de Google Discover

La nueva función “seguir” se mostrará en la esquina superior derecha de los artículos, con una experiencia similar a redes como Instagram o TikTok.

Al pulsarla en una noticia de Europa Sur, Discover priorizará sus contenidos en el feed. Para que aparezca esta funcionalidad, es imprescindible iniciar sesión con la cuenta de Google.

Cómo seguir a Europa Sur en Discover Abre este enlace y pulsa sobre el botón de Seguir en Google

Seguir a Europa Sur en Android, paso a paso

Desliza la pantalla inicial hacia la izquierda para abrir Google Discover .

la para abrir . Busca un artículo de Europa Sur en el muro de contenidos.

en el muro de contenidos. Toca “seguir” en la esquina superior derecha del artículo.

en la del artículo. Asegúrate de haber iniciado sesión; sin sesión iniciada, no se mostrará la opción.

Seguir a Europa Sur en iOS, paso a paso