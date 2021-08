Capitanía plantea endurecer las sanciones a las motos de agua en las playas del Campo de Gibraltar

El verano conlleva una mayor presencia de pequeñas embarcaciones de recreo y motos de agua en las costas del Campo de Gibraltar, lo que supone un aumento de las infracciones y del riesgo de accidente con los bañistas. Tal es así que la Capitanía Marítima de Algeciras ha confesado su "enorme preocupación" por una situación que califica de "muy grave", sobre todo en playas como El Rinconcillo, Getares y Palmones, y a la que pretende poner coto de cara a próximas temporadas de baño.

La Capitanía Marítima ha citado a los cinco ayuntamientos costeros (Algeciras, La Línea, Los Barrios, San Roque y Tarifa) a reuniones que le lleven a la firma de protocolos que le permitirían endurecer las actuaciones contra las embarcaciones de recreo que atenten contra la seguridad marítima. Por ejemplo, las que realizan maniobras peligrosas o las que navegan en las zonas acotadas para el baño.

"Estamos muy preocupados por lo que sucede en algunas de nuestras playas porque los usuarios también lo están", explica el capitán marítimo, Julio Berzosa. "Estamos hablando de elementos muy pesados que, en un choque contra un bañista, pueden provocar la muerte instantánea", alerta.

Este miércoles 18 de agosto, un hombre de 43 años de nacionalidad francesa falleció en una colisión con la moto de agua que conducía su hijo en la costa de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. "Realmente existe un riesgo de que suframos un accidente de este tipo aquí en el Campo de Gibraltar", manifiesta Berzosa.

Los acuerdos con los municipios les facultarían para facilitar la labor de la Guardia Civil y de las policías locales, de modo que una vez que se produzcan infracciones de embarcaciones y motos náuticas, especialmente en zonas balizadas y reservadas para el baño, el ayuntamiento en cuestión se encargará de su retirada y transporte hasta instalaciones de Capitanía Marítima, donde se procederá a su retención y depósito para, si es el caso, la posterior devolución a sus propietarios una vez resuelto el expediente de infracción.

"Tenemos expedientes sancionadores reiterativos que podrían implicar que las embarcaciones queden en depósito cuando haya elementos fundados para ello y hacemos un llamamiento a los ayuntamientos para que nos ayuden a llevarlo a cabo", continúa Berzosa, que hace un llamamiento a los equipos de Gobierno para que atiendan sus peticiones. Hasta ahora, solo tres lo han hecho, uno de ellos, el de San Roque.

"Esta situación en las playas genera una incertidumbre, muchos bañistas se quejan de que están en tensión, sin posibilidad de descansar, porque detectan que hay un riesgo con las motos de agua, sobre todo para los menores, que tienen derecho a disfrutar de la costa con tranquilidad", explica Berzosa.

La idea es que un grupo de trabajo con representación municipal y de la Capitanía Marítima y las fuerzas de seguridad se reúna al menos una vez antes de que se proceda al balizamiento de las zonas de baño en cada término municipal, para planificar las actuaciones a desarrollar durante el verano. También habrá otra reunión al finalizar cada temporada, para evaluar los resultados e incidencias registrados.

Infracciones

Tal y como sucede en las carreteras, en la mar también se puede recibir una multa por exceso de velocidad, carecer de la documentación reglamentaria o no tener seguro de la embarcación. Y por supuesto, por exceso de alcohol en sangre. Aunque la norma está pensada para la náutica profesional, puede aplicarse a la deportiva.

Además, se considera una infracción grave la navegación a una distancia inferior a 200 metros de la playa, en el interior de zonas balizadas, fuera de los canales balizados o en zonas dedicadas al baño.

Referente a las motos náuticas, se consideran faltas graves que pueden ser sancionadas con multas de hasta 120.000 euros por parte la autoridad marítima sobrepasar la zona de navegación asignada a las motos náuticas, carecer del seguro de obligatorio de responsabilidad civil, no tener el título náutico correspondiente a la potencia, no estar matriculada o inscrita la embarcación en el Registro Marítimo Español (no puede tener bandera extranjera), no mostrar el distintivo de matrícula en el costado de la moto, no llevar pegada a la carrocería la Placa de normas básicas de seguridad para motos náuticas, no haber procedido a la transferencia de propiedad de la moto tras la compra de segunda mano, remolcar un artefacto de playa o a otra moto y navegar en una zona acotada para el baño.

También, arrojar basuras sólidas en zonas no autorizadas, realizar maniobras peligrosas, llevar armas a bordo y ser tripulante y estar en estado de embriaguez, afectado por drogas o psicotrópicos.

Las infracciones leves van desde no llevar en la moto náutica la póliza y justificante de pago del seguro obligatorio hasta no tener a bordo el título de patrón de moto náutica o superior. La multa por uno de los actos u omisiones considerado como infracción leve según la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante puede llegar hasta 60.000 euros.