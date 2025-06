Segunda jornada de movilizaciones pacíficas por la huelga del metal en el Campo de Gibraltar: "Esto no es un capricho"

Campo de Gibraltar/La huelga del metal en la provincia de Cádiz alcanza su segunda jornada con nuevas movilizaciones pacíficas y sin altercados en el Campo de Gibraltar. Las concentraciones han vuelto a las puertas de las principales industrias de la comarca, con mayores movimientos en Moeve e Indorama, aunque sin incidentes. Todo ello mientras los trabajadores esperan que llegue el acuerdo que acabe con la huelga, aunque sin rebajar sus reclamaciones.

Desde las 4:00 algunos trabajadores comenzaron a apostarse a la entrada del parque energético de Moeve en San Roque. Poco antes de las 7:00, cuando se producen los primeros cambios de turno, una multitud de cerca de un centenar de trabajadores de las empresas auxiliares bloqueó el paso. Dos piquetes más pequeños hicieron lo propio en los accesos desde Guadarranque y Puente Mayorga. Todo ello en un ambiente distendido, pero decididos a seguir plasmando su protesta por la falta de acuerdo para el nuevo convenio del metal.

Además de los empleados de las contratas, algún trabajador de la industria se solidarizó con ellos antes de entrar a trabajar, aunque no pudo conseguirlo. "He estado con ellos, pero me han dicho que todavía no entro", señala con simpatía.

La intervención de la Guardia Civil, que impedía el paso de vehículos hacia la planta salvo a los autobuses que trasladan a los trabajadores, evitó retenciones kilométricas como las del miércoles. La Benemérita medió para que se abriera el paso de forma intermitente a partir de las 8:00 y, posteriormente, la comitiva pudiera trasladarse al acceso desde la rotonda en la CA-34, donde se apostó hasta las 10:00 para visibilizar la concentración frente a los conductores, pero sin interrumpir el tránsito.

Trabajadores concentrados a las puertas de Moeve, en San Roque, a primera hora de este jueves / Vanessa Pérez

"Esto no es un capricho, cuando llevemos una semana habremos perdido mucha parte del sueldo", apunta Paula, trabajadora de una de las contratas de Moeve. Aunque es una de las más jóvenes de la concentración, llama la atención por haber traído de casa una butaca de playa. "Ayer estuvimos todo el día al sol y de pie, parecía que había hecho el camino de Santiago", justifica entre risas, situada junto a los compañeros bajo un pequeño puente que ofrece algo de sombra. Aunque no tiene familia a su cargo, es consciente de la importancia de la negociación para sus compañeros: "muchos tienen niños e hipotecas y estamos perdiendo dinero por estar aquí". También recuerda que la huelga perjudica a las industrias, como Moeve Química, que se encuentra en una parada técnica que no puede avanzar sin las empresas auxiliares.

"No solo luchamos por nosotros, sino por el futuro del trabajo", señala Óscar, reunido con algunos compañeros. Este empleado expone que a los trabajadores veteranos como él no les afecta "el 90% de lo que se negocia en el convenio", entiende que es importante que se aborden puntos como los contratos de formación o la regulación de la incapacidad temporal "para evitar a los absentistas profesionales".

Los sindicatos y la patronal Femca se volverán a reunir este viernes en Jerez en el Sercla con la esperanza de llegar a un acuerdo, aunque Óscar critica a la asociación de empresarios por señalar a los trabajadores de no aceptar su propuesta.

Una huelga "a futuro"

Las puertas de Indorama volvieron a reunir a una treintena de trabajadores, que trasladaron a la zona la reivindicación del sector del metal. En las primeras horas de la mañana, los piquetes realizaron un par de cortes de media hora. Primero, a las 6:00 para evitar el paso de las cubas y, a las 7:00, coincidiendo con la entrada de los empleados de la planta y de las contratas que no pertenecen al convenio del metal. Posteriormente, volvieron a reunirse en el aparcamiento, en calma. "Está todo tranquilo, nos hemos movido para visibilizar la protesta y que se vea el seguimiento que tiene", señala uno de los sindicalistas.

Los accesos a otras industrias y compañías como la central térmica de Los Barrios o las terminales del Puerto de Algeciras han servido de escenario de concentración para los trabajadores. Lo mismo ha sucedido en la fábrica de Acerinox, en Palmones. Allí, medio centenar de personas ha ejercido de representación de los huelguistas, aunque no se han producido cortes de circulación a la entrada de la fábrica en ningún momento.

Uno de los huelguistas, Juan, considera que esta es "una huelga a futuro" y reivindica la importancia de luchar por mejoras en el convenio. "Por mucho que pierdas, merece la pena", asegura convencido, al tiempo que anhela que se llegue a un acuerdo pronto para evitar nuevas movilizaciones el lunes, que prometen ser menos sosegadas que hasta ahora. "Femca quiere poner a la opinión pública de su parte sin decir todo lo que proponen, pero esperemos traer buenas noticias el viernes", explica Antonio, representante sindical de una de las empresas auxiliares que trabaja en la planta.