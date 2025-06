La huelga del metal en el Campo de Gibraltar arranca sin altercados, pero con cortes en el acceso a Moeve

Campo de Gibraltar/Desde primera hora de la mañana, los accesos a las principales industrias del Campo de Gibraltar se han convertido en puntos de concentración de los trabajadores del sector del metal, que comienzan este miércoles una huelga a escala provincial en el sector por la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo. La jornada transcurre sin altercados en la comarca, aunque un corte en la entrada al parque energético de Moeve en San Roque ha provocado largas colas en torno a las 7:00.

Unos 25.000 trabajadores están llamados a la huelga en la provincia de Cádiz, de los que más de 8.000 pertenecen al Campo de Gibraltar. Aunque el sector es amplio, la mayoría de empleados pertenecen a contratas que operan en las industrias de la comarca, por lo que la fábrica de Acerinox en Palmones, la planta de Indorama en Guadarranque y las instalaciones sanroqueñas de Moeve han sido los principales puntos de encuentro desde las 6:00, aproximadamente.

La concentración más multitudinaria ha tenido lugar en Moeve, donde unas 150 personas se han reunido en el punto de acceso hacia la refinería y la planta química, lo que ha impedido la entrada por carretera a ambos espacios en un momento en que muchos empleados entraban a trabajar. Esto derivó rápidamente en una congestión del tráfico en la CA-34, desde el cruce de San Roque hasta la rotonda de entrada al parque energético, lo que impedía a su vez que los conductores pudieran continuar hacia La Línea.

"Aquí siempre se lía, pero en Acerinox, nunca", se quejaba amargamente uno de los trabajadores del parque energético que esperaba en la cola para poder acceder al recinto. Además de empleados, camiones cisterna y con contenedores aguardaban el reinicio de la circulación con paciencia y resignación. Fuentes sindicales apuntan que unos 5.000 empleados de contratas están afectados en la antigua Cepsa, ya que se está realizando una parada en la planta química, lo que aumenta la carga de trabajo durante estos días.

Concentración de trabajadores a las puertas de Acerinox en la primera jornada de huelga del metal / Andrés Carrasco

En Acerinox cerca de cien de trabajadores se dieron cita a las puertas de la factoría, sin mayor altercado que un bote de humo de color rojo lanzado al suelo. Los ánimos estaban tranquilos desde primera hora, con cada vez más personal acercándose a las instalaciones a medida que pasaban las horas. Unos 400 empleados de empresas auxiliares operan habitualmente en la fábrica. Más de medio centenar de personas trasladaron la protesta a los aparcamientos de la planta de Indorama, la mayoría de los 70 empleados de contratas que operan en las instalaciones.

Según han transmitido fuentes sindicales, las indicaciones en esta primera jornadas es de realizar concentraciones, pero sin mayores medidas de presión, que no se descartan en el caso de que se extienda el conflicto en el tiempo. La huelga del personal de las contratas no impide, a priori, que las industrias de la comarca continúen con su actividad, toda vez que la mayoría realiza labores de mantenimiento y limpieza. No obstante, si el conflicto se dilata en el tiempo, la falta de reparación de las averías que puedan producirse sí podría interrumpir el funcionamiento de las plantas.

Trabajadores concentrados a las puertas de Indorama, en Guadarranque / Vanessa Pérez

El convenio colectivo provincial del metal regula las condiciones de trabajo de más de 25.000 trabajadores en toda la provincia, de los que no más de 8.000 obreros se encuentran en el Campo de Gibraltar. La situación recuerda a la vivida en noviembre de 2021, cuando la renovación del convenio llevó a los trabajadores a secundar nueve días de huelga antes de que se cerrara un pacto para el texto laboral que estuvieron marcados por una alta conflictividad, piquetes y cortes de carretera. La vigencia de aquel convenio expiró en diciembre de 2023, pero su cláusula de ultraactividad permite mantenerlo en vigor dos años más, hasta diciembre de 2025 o hasta que se firme otro acuerdo.

En el Campo de Gibraltar, del sector del metal dependen la práctica totalidad de contratas y empresas del sector auxiliar que operan en las grandes industrias, como Acerinox, las plantas químicas y energéticas de Moeve o las centrales térmicas. Los empleados del metal asumen en estas factorías, que tienen convenios colectivos propios, labores complementarias, reparaciones y mantenimiento. La huelga también abarcará a los talleres mecánicos, talleres de metalistería (carpinterías metálicas) y otros servicios.